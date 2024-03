Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Shell duizend eigen tankstations gaat verkopen

Bijzonder, olieconcern Shell heeft besloten om dit jaar en in 2025 wereldwijd duizend tankstations te verkopen. In plaats daarvan gaat het investeren in met name laadfaciliteiten voor elektrische auto’s.

Shell schrijft dat in het Energy Transition Strategy-rapport, dat deze week werd onthuld. Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 25.000 eigen tankstations in bezit. Ongeveer 4 procent daarvan wordt verkocht.

Nieuwe laadpalen van Shell

In plaats daarvan wil Shell binnen nu en zes jaar wereldwijd minstens 200.000 openbare laadpalen neerzetten, de meeste in China en Europa. Nu zijn dat er ongeveer 54.000.

Klimaatdoelen afgezwakt

Misschien wat tegenstrijdig is het feit dat Shell vorige week zijn eigen klimaatdoelen heeft afgezwakt, van 20 procent CO2-reductie ten opzichte van 2016 naar tussen de 15 en 20 procent.

Shell houdt vol dat het in 2050 CO2-neutraal wil zijn, met in 2030 een halvering van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2016. Daarin investeert de onderneming in de komende twee jaar zo’n 15 miljard euro.