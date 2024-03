Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de elektrische Audi Q6 E-Tron een rijdende gimmick is

Zo nu en dan zitten we bij een persconferentie en kunnen we niet anders dan met onze ogen rollen. Want waarom heeft de Audi Q6 E-Tron nou weer geanimeerde koplampen en achterlichten?

Oké, dat moeten we uitleggen, want Audi maakt het er niet duidelijker op door over een ‘actieve digitale lichtsignatuur’ te spreken. In het kort komt het erop neer dat de verlichting pulseert en beweegt.

Audi Q6 E-Tron lichtpatronen

Niet alleen als de auto stilstaat, maar ook onderweg. De led-matrix koplampen en oled-achterlichten zijn aangesloten op een computer, waarin een algoritme iedere tien milliseconden een nieuw beeld genereert.

Dat moet de exterieurverlichting ‘levendiger’ maken, aldus Audi. Praktisch nut heeft het ook, want bij een noodstop, of bij een ander gevaar, beelden de ledjes in de achterlichten gevarendriehoeken uit.

Typisch Audi is dat Q6 E-Tron-rijders kunnen kiezen uit acht verschillende patronen voor de dagrijlichten. Ben je nog niet tevreden met het aanbod, dan kun je op termijn patronen bestellen via de Audi-app.

Premium Platform Electric

Hoe dan ook, door naar de Audi Q6 E-Tron zelf. Die staat op het nieuwe Premium Platform Electric, waar ook de tweede generatie Porsche Macan gebruik van maakt.

Vooralsnog zijn er van de Audi twee versies: de Q6 E-Tron Quattro (388 pk, 0-100 km/h in 5,9 seconden, top van 210 km/h) en de SQ6 E-Tron (517 pk, 0-100 km/h in 4,3 seconden, top van 230 km/h).

Beide Q6’en zijn voorzien van een 100 kWh-batterij, waarvan net geen 95 kWh bruikbaar is. Volgens de WLTP-meetmethode zou de niet-S-variant daarmee een actieradius halen van maximaal 625 kilometer.

Audi Q6 E-Tron met ‘kleine’ accu

Later introduceert Audi een basismodel met alleen achterwielaandrijving en een 83 kWh-accu. Om aan te geven waar het hoge gewicht van EV’s vandaan komt. Die kleinere batterij weegt alleen al 500 kilo.

Snelladen met 270 kW

Net als de E-Tron GT maakt de Q6 E-Tron gebruik van een 800 Volt-systeem, waarmee hij een hoge laadsnelheid van 270 kW haalt (10 tot 80 procent laadniveau in 21 minuten).

Niet alle snelladers zijn tegenwoordig 800 Volt-laders, dus daar heeft Audi wat op gevonden. De Q6 kan zijn batterij in tweeën splitsen, zodat beide delen tegelijk met 400 Volt en 135 kW kunnen worden opgeladen.

Bijna 4,8 meter lang

De Audi Q6 E-Tron is 4,77 meter lang en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Zijn bagageruimte is 526 liter groot en wordt aangevuld met een frunk (een opbergvak voorin) van 64 liter. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt kan er 1529 liter mee.

Ontworpen door Nederlander

Het interieur is ontworpen door de Nederlander Matthijs van Tuijl. Het dashboard bestaat uit een 11,9-inch digitale cockpit met daarnaast een 14,5-inch infotainmentscherm en (optioneel) een 10,9-inch display voor de passagier, waarop die bijvoorbeeld kan internetten of een serie kan streamen.

Opmerkelijk is dat Audi, naar eigen zeggen, steeds minder inzet op fysieke knoppen en juist helemaal op touchbediening en stemcommando’s overgaat. Volkswagen draait dat juist weer terug.

De Q6 E-Tron heeft een kunstmatige intelligentie aan boord, die natuurlijk taalgebruik beter kan begrijpen en daarop ook een ‘menselijkere’ manier kan reageren.