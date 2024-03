Deel dit: Share App Mail Tweet

Fisker heeft geen geld meer en stopt tijdelijk de productie

Het zit die arme Henrik Fisker ook niet mee. Weer dreigt een firma van de Deense ontwerper om te vallen. Zijn start-up is naarstig op zoek naar geld en heeft daarom de productie stilgelegd.

Fisker heeft nog maar 121 miljoen dollar op de bank, waarvan 32 miljoen dollar niet direct toegankelijk is. Dat lijkt heel wat, maar niet als je bedenkt dat er voor 182 miljoen aan rekeningen open staat.

Fisker ontslaat personeel

Volgens Fisker moet er dringend naar nieuw kapitaal worden gezocht, anders kan het bedrijf vrijwel zeker zijn activiteiten niet voortzetten. In februari kondigde het aan personeel te zullen ontslaan.

In 2023 heeft Magna Steyr zo’n 10.000 exemplaren van de Ocean geproduceerd, waarvan 5.000 aan klanten zijn uitgeleverd. Sinds de jaarwisseling hebben 1.300 kopers een auto ontvangen.

Software- en remproblemen

De Ocean wordt geplaagd door softwareproblemen en heeft problemen met z’n remsysteem, waarvoor het model wordt onderzocht door de Amerikaanse RDW, de NHTSA.

Mogelijk faillissement

Daarbij wilde Fisker zijn modellen eerst alleen online verkopen, maar ging toen toch op zoek naar dealers. Dat is misschien te laat, want The Wall Street Journal berichtte vorige week over een mogelijk faillissement.

De fabrikant zou in onderhandeling zijn met een potentiële partner, naar verluidt Nissan. Op korte termijn gaat de onderneming op zoek naar 150 miljoen dollar aan investeringen.