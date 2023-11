Deel dit: Share App Mail Tweet

Fisker Pear is spotgoedkope Tesla-rivaal met doorzichtige A-stijl

De Fisker Pear is een Amerikaanse elektrische auto die als compacte crossover in een voor Tesla nu nog onbekend segment. Medio 2025 maakt de EV pas zijn marktentree, maar we weten nu al iets beter hoe het productiemodel eruit komt te zien.

De Fisker Pear zit bomvol vreemde features. Een beetje zoals zijn grotere broer, de Fisker Ocean. Deze elektrische SUV verschijnt volgend jaar al op de markt en koop je in Nederland vanaf 43.990 euro. Keurig binnen de lijntjes van de SEPP-eisen, de EV-subsidie van 2.950 euro (ook in 2024) op nieuwe elektrische auto’s. Zowel qua prijs als formaat een directe concurrent voor de Model Y.

Spotgoedkope Tesla-concurrent

De Fisker Pear moet daaronder duiken. Met zijn lengte van 4,5 meter is de Amerikaanse EV zo’n 25 centimeter korter dan een Tesla Model Y. Het merk van Elon Musk heeft in dit segment nu nog geen EV’s. In de Verenigde Staten is de Pear vanaf 29.900 dollar te koop, omgerekend is dat nog geen 27.500 euro.

Uiteraard is de Europese prijsstelling geen kwestie van simpelweg de wisselkoers hanteren, maar het geeft wel een indicatie. Bovendien zit de Duitse prijs, die voorafgaand aan de IAA in München bekendgemaakt werd, er niet ver vanaf. Bij onze oosterburen koop je de Pear vanaf 32.900 euro.

Prijzen van Tesla’s zijn in Nederland en Duitsland (grotendeels) hetzelfde, wat doet vermoeden dat eenzelfde prijskaartje ook voor de Nederlandse markt kan worden verwacht. Ook deze elektrische auto zou in aanmerking komen de EV-subsidie.

Bizarre features van de Fisker Pear

Voor dat geld koop je een instapper met een beperkte WLTP-range van slechts 320 kilometer. Er zijn echter vier uitvoeringen van de Tesla-concurrent leverbaar met verschillende accupakketten. Afhankelijk van de versie, klimt de actieradius tot maximaal 560 kilometer.

Welke versie je ook koopt, je krijgt sowieso enkele eigenaardige features. Denk aan de Houdini Trunk, een kofferbakklep die in de achterbumper verdwijnt. Een beetje zoals de deuren van een BMW Z1. En net als de Fiat Multipla kun je met drie personen voorin zitten, waarmee het dus een zeszitter is.

Doorzichtige A-stijl op Amerikaanse elektrische auto

Deze functionaliteiten waren al bekend. In Los Angeles heeft de Tesla-concurrent nu echter een productierijpe Fisker Pear gepresenteerd en daar kwamen nog wat verrassingen uit de trukendoos. Zo zijn de camera’s op de deuren (die we op de persfoto’s zagen) toch weer vervangen voor traditionele spiegels.

Desondanks vind je in het interieur schermpjes links en rechts van het dashboard. Deze dienen echter voor een andere functie: de doorzichtige A-stijl. De schermpjes projecteren wat er zich achter de A-stijl verstopt zit. Tja, simpelweg je hoofd iets op zij bewegen is natuurlijk geen optie.