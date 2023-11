Deel dit: Share App Mail Tweet

De helft van jullie wil elektrische auto, maar op één voorwaarde…

Uit onderzoek van AutoScout24 blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders een elektrische auto overweegt. Wel hebben zij daarbij één eis.

Volgende week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voor verkoopsite AutoScout24 reden om onderzoek te doen naar mobiliteit en duurzaamheid. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

48% wil elektrische auto, maar…

Uit het onderzoek waar 1.248 mensen aan meededen, blijkt 48 procent van de Nederlanders een elektrische auto te overwegen, mits de EV-subsidie blijft. We hebben het dan over de SEPP, dat staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. Een nog groter deel (59 procent) verlangt van het nieuwe kabinet dat het blijft investeren in nieuwe subsidies voor elektrische auto’s. Dat betekent ook meer laadpalen, waar zelfs 72 procent van de respondenten naar verlangt.

Kopers van een elektrische occasion kunnen dit jaar aanspraak maken op een subsidie van 2.000 euro en dat bedrag blijft hetzelfde voor 2024. Voor een nieuwe EV kun je in 2023 zelfs 2.950 euro subsidie ontvangen. De bedoeling was dat dit volgend jaar zou worden teruggebracht tot 2.550 euro, maar door tegenvallende vraag naar elektrische auto’s kunnen EV-kopers in 2024 nog net zoveel uit de subsidiepot vissen als dit jaar.

Elektrische auto uitgesteld door hoge inflatie

Reden dat een groot deel van jullie juist afziet van duurzame investeringen is de nog altijd hoge inflatie. Volgens AutoScout24 is 62 procent van de Nederlanders daar nu huiverig voor en stelt dergelijke aankopen – zoals de aanschaf van een elektrische auto – liever uit. Hoewel de consumentenprijsstijging afneemt, bedroeg de inflatie vorige maand in Nederland nog altijd 5,1 procent (exclusief energie), zo meldt het CBS.

Uitstel van verbod op benzine- en dieselauto’s

De gestegen inflatie hakt in op de koopkracht van menig Nederlander. Flinke accijnzen op fossiele brandstoffen, forse belasting op vervuilende auto’s en nog altijd prijzige elektrische auto’s maken autorijden een dure aangelegenheid. Het mag dan ook geen verrassing heten dan 82 procent van de Nederlanders tegen een verhoging van de belasting op benzine- en dieselauto’s is. 63 procent van jullie wil zelfs uitstel van het verbod op de verkoop van nieuwe verbrandingsmotoren (op fossiele brandstoffen) dat vanaf 2035 ingaat.

Maximumsnelheid omhoog

Mocht je lijsttrekker zijn en meelezen, dan weet je nu hoe je nog wat extra stemmen bij elkaar kunt sprokkelen deze campagne. Nog een tip: 54 procent van de Nederlanders ziet de maximumsnelheid op snelwegen graag opgehoogd worden tot 120 km/h. Doe er je voordeel mee.