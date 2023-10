Deel dit: Share App Mail Tweet

Overheid heeft nu ook zelf door dat de subsidie op elektrische auto’s te laag is

Voorheen had je hooguit paar dagen om subsidie aan te vragen voor de koop van een elektrische auto, anders was de pot leeg. Nu is er weinig animo meer voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) en dat ziet de overheid nu ook.

We halen ons stokpaardje maar weer eens van stal: zakelijke rijders hebben jarenlang vrijwel onbeperkt kunnen profiteren van belastingvoordelen op plug-in hybrides en elektrische auto’s. Een beetje oneerlijk daarom dat het budget voor particulieren beperkt is.

Subsidie op elektrische auto’s

Enkele jaren geleden kon je 4000 euro subsidie op een nieuwe elektrische auto krijgen en 2000 euro op een gebruikte. De pot waaruit die 4000 euro kwam, was ieder jaar in januari al na een paar dagen leeg. Hoe anders is dat nu.

Bedrag niet verlaagd in 2024

Het subsidiebedrag voor nieuwe EV’s is in stappen verlaagd naar 2950 euro en dat heeft effect op de populariteit van de SEPP-regeling. Het plan van de overheid was om het bedrag in 2024 te verlagen tot 2550 euro, maar daar wordt nu vanaf gezien.

Teruglopende vraag naar EV’s

Uit Kamerstukken van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur blijkt dat is besloten om de subsidie in 2024 gelijk te houden. Op 2950 euro dus. De reden daarvoor is de teruglopende vraag naar EV’s en het tegenvallende aantal subsidieaanvragen dit jaar.

Tweedehands subsidie populair

Begin oktober was de subsidiepot voor nieuwe auto’s nog voor meer dan de helft gevuld. In de pot voor tweedehands EV’s zit nog maar 20 procent van het totaalbedrag. Net als eerst kunnen particulieren 2000 euro krijgen als ze een elektrische occasion kopen.

Voor de SEPP-regeling is dit jaar 99,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 32,4 miljoen voor de subsidiëring van gebruikte elektrische auto’s. Voor die laatste categorie was begin deze maand nog slechts 6 miljoen euro over. In de pot voor nieuwe auto’s (67 miljoen euro) zat nog 33 miljoen euro.