Verstappen schuwt vergelijking met Schumacher: andere generatie

Max Verstappen wil niet vergeleken worden met andere kampioenen in de Formule 1 en al helemaal niet met de Duitse racelegende Michael Schumacher. “Hij heeft zeven keer de wereldtitel gewonnen, dus ik moet er nog wat meer bijpakken”, zei de Nederlander in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. Verstappen kan zaterdag in de sprintrace zijn derde wereldtitel op rij al veiligstellen.

“Elke generatie is anders, dus daarom vind ik het moeilijk om wereldkampioenen met elkaar te vergelijken. Elke kampioen is bijzonder op zijn manier en in zijn tijd”, meent de 26-jarige Limburger, die de titel kan binnenhalen terwijl de grote prijs op zondag nog moet worden verreden. Na Qatar zijn er nog vijf raceweekeinden. “Toen Schumacher reed en zoveel won, werd dat misschien wel normaal gevonden omdat hij een fantastische coureur was met een fantastische auto. Maar als je nu terugkijkt op die tijd, is het ongelooflijk wat hij heeft gepresteerd.”

Zelf wil Verstappen niet vooruitlopen op nog meer titels in de toekomst. “We zullen het jaar voor jaar wel zien. Ik ben trots op wat ik de afgelopen jaren heb bereikt, ik had er als kind niet van durven dromen. Maar ik leef heel erg in het nu. Zeker is dat ik nog meer wil winnen. Ik weet ook dat als ik na mijn racecarrière terugkijk, ik het allemaal nog meer zal waarderen.”

Fernando Alonso verwacht dat de vergelijking tussen Verstappen en Schumacher steeds vaker zal worden gemaakt. “Het beste van Max moet nog komen”, zegt de 42-jarige Spanjaard van Aston Martin, die in vroeger jaren nog felle gevechten leverde met Schumacher. “Max heeft een ongelooflijk seizoen. Als je geen fouten maakt en elke zondag de klus klaart, verdient dat groot respect. Ik denk dat hij kampioenschappen zal blijven bijschrijven, dus hij zal zeker in de buurt komen van Schumacher.”