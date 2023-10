Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de duurste versie van het goedkoopste model van Volvo

De elektrische Volvo EX30 is een goede kanshebber om best verkochte auto van 2024 te worden. Hoewel de goedkoopste auto van het merk nog niet rondrijdt, kunnen we al wel de optielijst induiken. We stellen de duurste Volvo EX30 samen.

De EX30 is een relatief betaalbare crossover. Het model deelt zijn platform met concerngenoten Zeekr X en Smart #1. Alle drie de merken zijn onderdeel van het Chinese Geely waar ook Lotus, Lynk en Co. en Polestar onder vallen.

In de basis de goedkoopste Volvo

We gaan naar de site van Volvo en klikken op de EX30. De basisuitvoering met de goedkopere LFP-batterij en 344 kilometer aan range kost 36.794,99 euro.

We kiezen voor het hoogste uitrustingsniveau met een panoramadak en parkassist. Als je voor deze versie gaat moet je altijd de NMC-accu kiezen waarmee je 475 kilometer aan range hebt, mits je voor de aandrijflijn met één elektromotor kiest. Wij gaan echter voor de versie met twee motoren, waarvoor je nog eens 5.000 euro extra moet neerleggen. De actieradius daalt dan naar 450 kilometer.

Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de duurste Volvo EX30 in 3,6 seconden. Dit is te danken aan de motoren die samen 428 pk en 543 Nm aan koppel leveren. Het voordeel van deze uitvoering is niet alleen het extra vermogen.

De dure versie kan 1.600 kilogram trekken. De Long Range met achterwielaandrijving mag 1.400 kilogram voorttrekken en de instapper 1.000 kilogram.

We maken de duurste Volvo EX30

We kiezen voor de duurste kleur. Alleen voor Vapour Grey hoef je geen 794,99 euro bij te betalen. Kies je voor geel, dan krijg je direct een grijs interieur met een prijskaartje van 1.250 euro.

We vinken ook de 20 inch wielen aan voor 670 euro en ook extra getint glas, een inklapbare trekhaak, verwarmde voorstoelen en een verwarmd stuurwiel krijgen een kruisje op de optielijst.

De prijs van het duurst mogelijke goedkoopste model

Het prijskaartje van de duurst mogelijke Volvo EX30 ligt op 57.659,99 euro. Meer dan 20.000 euro meer dan de instapprijs!

Zelf kan je hier de Volvo EX30 samenstellen.