Luxe elektrische occasion van 4 jaar oud kost 50 % van de nieuwprijs

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een elektrische occasion die na vier jaar nog maar 50 procent van de nieuwprijs kost: de Audi e-tron.

De vorige generatie Audi e-tron, toen het model nog niet de badge ‘Q8’ droeg, stond niet bekend om zijn zuinigheid. De actieradius bleek in praktijk een stuk minder dan de opgegeven 300 kilometer. De nieuwe generatie verbruikt overigens ook meer dan de fabriek opgeeft.

Elektrische occasion voor 50 procent van de prijs

Houdt bij de elektrische occasion eerder rekening met 250 kilometer aan range en 200 kilometer als je op de snelweg rijdt. Als het koud is lever je nog iets meer rijbereik in. Zou dat ook de reden zijn dat deze occasion in 4 jaar tijd bijna 50 procent van zijn prijs is verloren? De auto wordt bij een dealer verkocht voor 36.945 euro terwijl de catalogusprijs 70.045 euro was.

Deze auto is lang niet de enige eerste generatie Audi e-tron die voor dit relatief lage bedrag wordt verkocht. Er staan meer Audi e-tron occasions te koop voor dit geld. Tenminste, de e-tron 50 met het 71,2 kWh (bruto) accupakket en twee elektromotoren goed voor 313 pk en 540 Nm aan koppel.

De tweedehands auto

Deze elektrische occasion is in 2019 in Nederland geleverd, heeft één eigenaar gehad en iets meer dan 135.000 kilometer aan ervaring. Hoewel je ‘m koopt voor een schijntje van de nieuwprijs, is 37 mille natuurlijk een flink bedrag.

Als je interesse hebt in de e-tron. Bedenk dan wel dat je in 2026 wegenbelasting voor je elektrische auto gaat betalen en de occasion een rijklare massa heeft van 2.445 kilogram. Klik hier om meer te lezen over de wegenbelasting op EV’s.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.