Dit is de duurste elektrische occasion van Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we de duurste elektrische occasion van Nederland.

Dat dit de duurste occasion is met een elektrische aandrijflijn, wil niet zeggen dat het ook de duurste EV in Nederland is. Zo reden we zelf met de Rimac Nevera en is ook de Automobili Pininfarina Battista en Lotus Evija leverbaar in Nederland.

Gaan we op zoek naar de duurste volledig elektrische auto, dan komen we uit bij een Porsche Taycan GTS Sport Turismo Brabus occasion. Dat is een hele mond vol.

In de basis is de auto dus een Taycan GTS Sport Turismo. Dit betekent dat de auto 598 pk heeft en van 0 naar 100 kilometer per uur sprint in 3,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur. De twee elektromotoren zijn gekoppeld aan een accupakket met een nettocapaciteit van 83,7 kWh waarmee je volgens de WLTP-meetmethode tussen de 424 en 490 kilometer ver komt.

Wat heeft Brabus dan aan deze occasion gedaan? Onderhuids niets. De tuner heeft de auto alleen voorzien van andere wielen, een extra spoiler en allerlei lipjes en bumpers. Natuurlijk is het geheel afgetopt met een Brabus-logo op de neus.

Het interieur is weinig veranderd

In het interieur is er weinig veranderd. We zien Brabus-accenten bij de instaplijsten en op de vloermatten.

Voorderest is het vooral een Porsche Taycan GTS Sport Turismo, maar dan wel de duurste elektrische occasion.

Dit kost de duurste elektrische occasion van Nederland

Een normale Porsche Taycan GTS Sport Turismo heeft een vanafprijs van 147.500 euro. Deze occasion kost bijna 70 mille meer. Dit komt niet alleen door de Brabus-kit. Je kunt de Porsche met opties nieuw al over dat bedrag heen tillen.

De duurste elektrische occasion van Nederland komt uit 2022 en heeft nog geen 10.000 kilometer ervaring. Kortom, bijna nieuw. Klik hier om naar de advertentie te gaan.