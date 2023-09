Deel dit: Share App Mail Tweet

De toekomstige Nissan Micra als hot hatch!

Nissan laat een nieuw concept zien genaamd de 20-23. Het studiemodel duidt op een voorbode op de toekomstige elektrische Micra.

Nissan introduceert vanaf nu enkel nog elektrische voertuigen in Europa. Dit betekent dat de opvolger van de Micra dus ook volledig elektrisch is.

Nissan Micra hot hatch

Om te zeggen dat deze 20-23 Concept de toekomstige Micra is, gaat misschien wat ver. De hot hatch op de foto is namelijk een extreme EV met veel onrealistische designkenmerken.

Zo zijn er enkel led-strips en geen gebruikelijke koplampen, is de voorkant erg agressief en vind je aan de achterkant een spoiler en gigantische diffuser.

Interieur 20-23 Concept

Het interieur van de 20-23 Concept is minstens zo extravagant als het uiterlijk. In het interieur vind je een soort Yoke-stuurwiel dat puur gericht is op sportiviteit.

Opvallend is dat je in het interieur niet eens een infotainment hebt. Net als de rest van de auto, is het nog typisch een concept car.

Broertje van de Renault 5?

Denk alle opmerkelijke designuitspattingen weg, dan weet je wellicht hoe een toekomstige Micra eruit gaat zien. Het model lijkt overigens wel een Renault 5 die langs een iets te enthousiaste tuner is geweest. Naar verluidt gaat de nieuwe Micra veel lijken op zijn Franse collega. Dat de Micra een opvolger krijgt, is al bevestigd door Nissan.

Als de Nissan Micra onderhuids dezelfde auto is als de Renault 5, betekent dit dat de auto ook op het CMF-B EV-platform staat.

Productie Nissan Micra

De opvolger van de Nissan Micra komt naar verluidt in 2026 op de markt. De productie van de Renault 5 wordt in het voorjaar van 2024 al gestart in het Spaanse Palencia. De Micra zal dus veel later zijn.