Is de 911 S/T de duurste, puurste en lichtste Porsche?

Porsche presenteert ter ere van het 60-jarig bestaan van de 911 de nieuwe S/T. Is dit de duurste, puurste en lichtste Porsche? Je ziet het in de video.

De aanduiding S/T geeft aan dat het model een combinatie is tussen een GT3 Touring en een GT3 RS. De auto wordt dus tussen die modellen gepositioneerd.

De Porsche 911 S/T

De nieuwe Porsche 911 S/T is ontworpen met pure autoliefhebbers en puristen in gedachten. Voor de allereerste keer wordt de krachtige, ongeblazen 4,0-liter boxermotor met 525 pk, afkomstig van de GT3 RS, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met maar liefst zes versnellingen.

Maar dat is nog niet alles. De koppeling van de Porsche 911 S/T is vervangen door een lichtgewicht variant. Gecombineerd met een enkelmassa-vliegwiel zorgt dit ervoor dat de motor sneller toeren kan maken. Het resultaat? Een totale besparing van maar liefst 10,5 kilogram aan roterende massa.

Schakel je snel genoeg, dan schiet de Porsche 911 S/T van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,7 seconden. De topsnelheid ligt op 300 kilometer per uur.

De prijs van de stuurmansauto

De prijs voor de Nederlandse markt is vastgesteld op 411.200 euro, en dit is inclusief de exclusieve Porsche Design Chronograph ter waarde van 11.950 euro. De productie van de 911 S/T is beperkt tot slechts 1963 exemplaren.