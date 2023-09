Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit de motor van deze caravan/camper-Volkswagen T1

De Volkswagen T1 is een ware cultheld, maar inmiddels ook al erg oud. Aan goede exemplaren is eigenlijk altijd flink gesleuteld, al zijn er maar weinig zo grondig aangepakt als deze. Het motorblok van deze VW verwacht je nooit!

De Volkswagen T1 kwam in 1950 op de markt en is tot 1967 in productie geweest. Op de achteras van de busjes ligt een viercilinder boxermotor die in de T1 maximaal 53 pk levert.

Een nieuwe motor voor de camper

En dat is te weinig als je ook nog een caravan achter je T1 wil meenemen, zoals bij deze camper-creatie gebeurt.

Daarom ligt er een 2,0-liter viercilinder turbo van de Audi S3 (8P) onder de motorkap. In de hatchback is deze aandrijflijn goed voor 265 pk en 350 Nm aan koppel. De S3 sprint met deze aandrijflijn van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,5 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur. Dat moet je maar durven in een Volkswagen T1 camper!

De krachtbron stuurt zijn vermogen naar een automatische versnellingsbak voorzien van 7 verzetten. De T1 is nog steeds een achterwielaandrijver!

Een klassieke Volkswagen T1-uiterlijk

De turbodrukmeter van de vierpitter zit verstopt in het retro-interieur dat volledig past bij het exterieur van de caravan en T1 pick-up. In de caravan is ruimte om te slapen, vind je een koelkast en vind je veel opslagruimte.

Toch is ervoor zijn grootte niet immens veel ruimte, dit komt doordat de neus van de T1-caravan deels over de kont van de andere T1 heen komt. Een gevalletje vorm boven functie dus.

De speciale Volkswagen T1 caravan/camper kan van jou zijn. De auto wordt verkocht op een veilingsite. De veiling verloopt 29 september om 19.00 uur.

