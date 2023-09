Vaak krassen op je auto? Deze optie voorkomt ze, aldus Elon Musk

Hoe voorzichtig je ook met je auto bent. Als je jouw auto gebruikt, komt er vroeg of laat wel een klein krasje op – al dan niet door je minder voorzichtige zorgvuldige medemens. Tenzij je deze optie koopt voor je Tesla Cybertruck, zo zegt Elon Musk.

Nu de elektrische truck echt van de band rolt, wordt er op internet gespeculeerd over opties voor de EV. En natuurlijk doet de CEO van het merk lekker mee.

Op zijn favoriete platform X, voormalig Twitter, reageert hij dat de Tesla Cybertruck misschien een wolfraamcarbide coating krijgt. Dit zou betekenen dat de auto bestendigd is tegen krassen. Alleen een diamant zou de lak van de auto kunnen verpesten.

Of de Tesla Cybertruck ook echt met de optie komt, is nog onduidelijk. De normale lak zou al scratch proof zijn, al is dat niet zo goed bestendigd tegen krassen als een wolfraamcarbide coating.

We might be able to offer an optional tungsten carbide coating, which is basically scratch-proof to everything below diamond hardness

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023