‘Goedkope’ Chinese concurrent Mercedes G-klasse kan varen!

Een paar maanden terug was Autovisie in China en maakten we voor het eerst kennis met de YangWang U8, een Chinese concurrent van de Mercedes-Benz G-klasse. Nog niet wetende dat de SUV kan varen.

YangWang is een luxemerk van het Chinese BYD. Hoewel de U8 wellicht meer lijkt op een Defender dan op een G-klasse. Is het wel degelijk de Geländewagen waarmee ze willen concurreren, zo zeggen ze ook zelf bij BYD.

De ‘goedkope’ Mercedes G-Klasse

De YangWang U8 heeft net als de elektrische Mercedes G-klasse vier elektromotoren, voor elk wiel een. Hierdoor kan de SUV net als zijn Duitse inspirator 360 graden draaien. Maar varen kan dus ook!

In een video van CarNewsChina is te zien hoe de YangWang U8 kan varen. De Chinese G-klasse kan tot 30 minuten lang met een snelheid van 3 kilometer per uur varen. Dit betekent dat je 1,5 kilometer volledig elektrisch kan varen.

Ter vergelijk: naar Texel varen is zo’n 4 kilometer. Wel kan het handig zijn voor boswachters of op locaties waar je per ongeluk in het water kan rijden.

Een uurtje varen zit er niet in

De vier elektromotoren van de YangWang U8 leveren tezamen 1.196 pk. De motoren zijn gekoppeld aan een 49 kWh accupakket, natuurlijk de LFP-batterij van BYD. Is de accu leeg, dan beschikt de auto nog over een range extender. Varen kan dus veel verder dan 1,5 kilometer, al zegt BYD dat de auto 30 minuten lang blijft ‘drijven’, Een uurtje varen op de lokale plas is dus geen goed plan.

De prijs van de Chinese YangWang U8

De Mercedes G-klasse-concurrent heeft in China een prijskaartje van 1.089.000 Chinese renminbi. Rekenen we dit om naar euro’s, dan is dit bijna 140.000 euro. Of de auto ooit naar Europa komt, is nog maar de vraag. De fabrikant liet eerder aan Autovisie weten dat als er genoeg vraag is, de auto wellicht naar ons continent komt.