Deel dit: Share App Mail Tweet

De allereerste hybride is zuinig en koop je voor minder dan een elektrische fiets

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we de allereerste hybride voor het geld van een elektrische fiets.

Natuurlijk is een fiets op termijn goedkoper dan een auto. Je betaalt immers belasting en verzekering voor je bolide. Al vallen beide bedragen bij deze occasion erg mee.

Een hybride voor het geld van een elektrische fiets

Dat je een auto voor het geld van een elektrische fiets kan kopen, klopt wel. Een elektrische fiets kost al gauw 2000 euro. Deze allereerste hybride heeft als occasion een prijskaartje van 1950 euro.

Dat het de allereerst hybride is, klopt niet helemaal. Ferdinand Porsche ontwikkelde in 1901 de Lohner-Porsche Mixte Hybrid. Dit was de eerste auto die zowel benzine als elektriciteit gebruikt om zichzelf voor te stuwen. Deze Toyota Prius was de eerste productie-hybride.

De aandrijflijn van de eerste generatie Toyota Prius

De eerste generatie Toyota Prius heeft een 1,5-liter viercilinder die samen met een elektromotor tot 71 pk en 115 Nm aan koppel levert. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 13,4 seconden en de topsnelheid ligt op 160 kilometer per uur.

Snel is-ie niet, maar zuinig wel. Volgens Toyota zelf verbruikt de Prius 4,2 liter benzine per 100 kilometer.

De hybride-occasion voor het geld van een elektrische fiets

We vinden de eerste generatie Toyota Prius voor het geld van een elektrische fiets. Nieuw is de auto dan ook niet meer. De occasion komt uit 2001 en heeft sindsdien meer dan 355.000 kilometer gereden.

Niemand op straat zal herkennen dat dit een bijzondere auto is. Maar dit model is erg belangrijk geweest voor de toekomst van de grootste autofabrikant ter wereld: Toyota. Zou het model daarom ooit de klassieker-status bereiken?

Klik hier om naar de advertentie te gaan.