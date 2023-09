Deel dit: Share App Mail Tweet

Een kijkje in een Chinese batterijfabriek van BYD

Aan de oevers van de Yangtze heeft een dochterbedrijf van BYD een batterijfabriek gebouwd. Met die specialisatie is het merk groot geworden, de autofabricage kwam pas later erbij. We bezoeken de vestiging.

Onze China-trip met BYD leidt ons naar Chongqing aan de Yangtze, één van de belangrijkste rivieren van China. De vervoersader is echter niet de reden dat FinDreams Battery, een dochteronderneming van de Chinese autogigant, nabij de door de rivier gesplitste stad ligt. “De reden dat de fabriek hier staat, is simpel”, legt een fabrieksmedewerker uit.

Waarom staat de batterijfabriek van BYD in Chongqing?

“Deze regio was lang een achtergebleven gebied. De grond is hier nog steeds erg goedkoop. Daarbij ligt het belastingtarief laag.” Buiten de luxe zakenwijk met door felle ledlampen versierde wolkenkrabbers staan de woontorens, waarin het merendeel van de meer dan 9,5 miljoen inwoners gehuisvest is.

Hoewel de piek in de bevolkingsgroei allang achter de rug is, wordt de stad laag voor laag, blokje voor blokje nog elke dag een stuk groter en hoger. De groei van de gigastad lijkt nog lang niet te stoppen.

Een grote Chinese fabriek

Door de schaal van het immense Chinese landschap en de indrukwekkende steden voelt de batterijfabriek subtiel, al rijden we zeker vijf minuten langs vrachtwagens met onderdelen alvorens we aankomen bij de streng bewaakte ingang van de fabriek. Achter de hekken is een dorpje gebouwd met een supermarkt, appartementen en zelfs een apotheek.

Het geld dat je als werknemer in een BYD-fabriek verdient, kan je hier ook weer uitgeven. De campus biedt voor 17.000 mensen een werkplek en is 1.500 hectare groot. 24 uur per dag wordt er gewerkt gedurende minimaal 6 dagen per week. Niet alleen aan de Blade-batterijen voor auto’s, ook standaard lithium-ion-accu’s worden hier gemaakt voor merken als Nokia, HP en Phillips. Batterijen zijn een erg belangrijke inkomstenbron voor BYD. 80 procent van de inkomsten komt voort uit verkopen van batterijen. Bijna 77 procent van de inkomsten komt wel uit autogerelateerde producten.

Voor andere fabrikanten Ook andere autofabrikanten dan BYD zelf gebruiken accu’s die in deze batterijfabriek gemaakt worden. Bijvoorbeeld Tesla. De accu’s worden voor de Amerikaanse autobouwer zelfs aangepast, waardoor ze op een punt in de laadcyclus een hoge piek halen.

Wil je exact weten hoe de batterijen gemaakt worden? Bekijk dan de volledige reportage in Autovisie Magazine nummer 18!