Deze BMW M4 bij Belgische overheid is foute ooit, als je inzoomt

De Nederlandse overheid verkoopt tal van auto’s, maar ook de Belgische overheid verkoopt een deel van hun voertuigen die onder andere door inbeslagname eigendom zijn geworden van de staat. De Federale Overheidsdienst Financiën biedt ditmaal een wel heel foute auto aan: een BMW M4.

De verkoop van de voertuigen gaat bij de Belgische overheid net iets anders dan in Nederland. Zo is op de site het hoogste bod en de resterende tijd te zien. De bijkomende kosten bedragen 20 procent.

Wat is er fout aan deze BMW M4?

Maar wat is er dan zo fout aan deze BMW M4 die bij de Belgische overheid te koop staat? Daarvoor moet je even inzoomen, want in eerste instantie lijkt het een gewone zwarte M4 die alleen de kenner op zou vallen.

Als je goed kijkt, zie je dat er een wrap is aangebracht waardoor het lijkt alsof de auto van leer is.

Hoewel de BMW M4 bij de Belgische overheid misschien een smakeloze wrap heeft, is de kilometerstand wel laag. Er staan slechts 14.638 kilometers op de teller.

De auto komt uit 2015 en heeft een interieur dat er nog netjes uitziet. Aan de hoeveelheid stof is te zien dat de auto lang heeft stilgestaan, maar er is ongetwijfeld wat moois van deze occasion te maken.

Ook een M6 bij de Belgische overheid

Er wordt overigens ook nog een BMW M6 aangeboden bij de Belgische overheid. De occasion heeft met meer dan 210.000 kilometer op de teller wel veel meer ervaring dan de M4. De M6 is dan ook 10 jaar ouder.

