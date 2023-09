Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je als McDonald’s-liefhebber sommige Daihatsu Copens niet wil | Sjoerds Weetjes 364

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Je zou maar liefhebber zijn van de McDonalds én graag een Daihatsu Copen willen afschaffen. Dan moet je goed opletten welke Copen je… koopt. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Daihatsu Copen is zo’n model dat oorspronkelijk alleen voor de Japanse markt werd bedacht. Het is een model met heel specifieke buitenafmetingen en een motor met een beperkt slagvolume en een vastgesteld motorvermogen.

Het verschil tussen Nederlandse Daihatsu Copens

Aangezien de open tweezitter alleen in Japan in de verkoop zou gaan, ontwikkelde de fabrikant louter een rechtsgestuurde uitvoering.

Toen de auto eenmaal op de Japanse thuismarkt in de verkoop was, kwamen de vragen om de cabriolet ook elders in de wereld uit te brengen. En zo verscheen de Copen ook in Nederland op de markt. Met één klein maar belangrijk punt. Hij had het stuurwiel nog steeds aan de rechterkant.

In 2004 in Nederland

In 2004 arriveerde de Daihatsu Copen op Nederlands grondgebied. De laatste verliet in 2009 de showroom. Veel zijn er destijds niet verkocht, nog geen 300 stuks. Tenminste, als we het over de Nederlandse scorelijst hebben. Wie er nu een zoekt, heeft voldoende keuze op Gaspedaal.nl. Er staan er een aantal te koop.

Maar deze aflevering van Sjoerds Weetjes is zeker geen koopwijzer. Sjoerd toont je de verschillen tussen de eerste en de tweede editie van de Daihatsu Copen. Hij laat zien hoe je de verschillende edities herkent, hoe ze zijn opgebouwd en waarom er überhaupt twee versies bestaan. Sjoerd doet dat aan de hand van drié exemplaren, die beschikbaar werden gesteld door Copen-treffen.nl, een liefhebbersclub van de kekke Japanse roadster.