Occasions: 3 serieuze zakelijke auto’s voor 10.000 euro

Nee, je wilt geen nieuwe lease-auto, met alles wat daaraan vastzit. Voor je mobiliteitsbudget kun je ook een eigen occasion kopen, die je zakelijk rijdt op kilometervergoeding. Het moet wel een keurige, serieuze sedan zijn, comfortabel en liefst met een automaat. Geen punt!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke zakelijke sedan koop je voor maximaal 10.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Audi A4 (2008 – 2015)

Mercedes-Benz C-klasse (2007 – 2014)

Volvo S60 (2010 – 2018)

Audi A4 (2008 – 2015)

Van dit drietal heeft alleen de Audi een sportief tintje. Hij is wat steviger geveerd en stuurt wel lekker, al is voelbaar dat de motor in de lengte voorin ligt. Dat maakt ‘m aan de andere kant wel mooi stabiel. Dat onderstel zorgt ook wel voor wat afrolgeluid van de banden.

De 1,8 TFSI-motor is lekker soepel en sterk genoeg. De A4 heeft goede, stevige voorstoelen. Achterin is hij niet zo ruim, de bagageruimte is met 480 liter inhoud heel riant. Het interieur is keurig afgewerkt in de onderkoelde ‘Audi-sfeer’. Met ons eisenpakket is het aanbod niet overdadig, maar bij een Audi-specialist in Nuenen staat een vers geïmporteerde zilvergrijze 1.8 TFSI Pro Line Business (2009, 165.000 km) voor € 9.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De elektrisch bediende parkeerrem wil soms niet vrijkomen, maar dat voorkom je door gewoon de automaat in de P-stand te zetten. Als de waterafvoer onder de voorruit verstopt raakt, komt er vocht in één van de computers die daar vlak onder zit. Tja, hoe maak je die droog? Prik ook die afvoer even door.

De individuele bobines kunnen één voor één de geest geven. Een reserve in het dashboardkastje is geen gek idee. Na een koude start brandt het koelvloeistoflampje soms, maar dat lost zichzelf op.

Mercedes-Benz C-klasse (2007 – 2014)

Introductie overbodig, de driepuntige ster krijgt wereldwijd respect en het is een keuze die geen toelichting behoeft. Terecht, stap maar in zo’n ‘gewone’ C-klasse en ga rijden, de waardering komt vanzelf.

Hij is zo stil, weldadig comfortabel, stuurt heerlijk, met een prachtig interieur, stoelen als fauteuils en die ster op je stuur herinnert je steeds aan je keuze. Achterin is het wel wat krap, de bagageruimte is met 475 liter riant. Zo’n C180 CGI voldoet prima en rijdt zo maar 1 op 14, zéker met een automaat. Er is keuze genoeg, zoals die nèt geïmporteerde, heel luxe zwarte ‘Avantgarde’ (2011, 184.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Den Haag.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De contactsleutel is bij deze Mercedessen een zwak punt. Zorg dat je de reservesleutel ergens in je jas of tas bij je hebt, want die is dan ineens ‘goud’ waard. Check bij aankoop of beide sleutels aanwezig zijn en vervang een kapotte direct (kostbaar…!).

Verder is het vooral de elektronica die de Benz van slag brengt, zoals een compleet ‘dood’ dashboard, waardoor ook de motor niet start. Vaak is dat te herleiden tot de SAM-module die in de bagageruimte zit, maar het is specialistenwerk om die te resetten.

Volvo S60 (2010 – 2018)

Tja een Vòlvo… ook deze voorkeur hoef je nooit uit te leggen. Deze S60-generatie was even wat anders vergeleken met voorgaande modellen, maar ook heel karakteristiek. Dit was de eerste auto die automatisch stopt voor voetgangers… kijk, dat is nou typisch Vòlvo.

De voorstoelen zijn uitstekend en het hele dashboard is ergonomisch tòp. Het onderstel is vrij stevig. De bagageruimte is met 380 liter wat krap en lastig bereikbaar. De T3 met 110 kW is voor het gros van de Volvo-rijders voldoende, sterkere versies zijn minder comfortabel. De zestraps automaat past bij het Volvo-karakter. Aanbod genoeg, zoals de zwarte T3 ‘Kinetic’ (2012, 195.000 km) die voor € 9.900 wordt aangeboden door een autobedrijf in Harderwijk.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Als de Volvo niet start, verschijnt op het dashboard de melding: ‘draai aan het stuur en start opnieuw’. Nou, doe dat maar, want zo los je het probleem van het elektronische stuurslot op. Als dit vaker terugkomt, moet er wel een keer een nieuw slot in.

De elektrisch bediende parkeerrem wil wel eens niet vrijkomen. Dat is een rotklusje, maar ach, de automaat zet je toch gewoon in z’n ‘P’? Verder is deze S60 zo betrouwbaar als je van een Volvo verwacht.

Welke occasion wordt het?

Smaak en merkenvoorkeur spelen hier beslist een rol. Wie voor het ene merk ‘valt’, wil die andere twee niet.

Even realistisch… je gaat een hoop kilometers met die auto rijden, feitelijk wil je een probleemloze ‘dienaar’ met veel comfort… mijn voorkeur is die Mercedes!