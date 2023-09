Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW heeft het licht gezien en stopt met abonnement op stoelverwarming

Toen BMW aankondigde abonnementen op stoelverwarmingen aan te bieden, liep social media vol met boze en met name verbaasde reacties. Gelukkig luistert het Beierse merk naar klanten, fans en journalisten. Ze stoppen namelijk met het abonnement op stoelverwarming.

Het abonnement op stoelverwarming is zo omstreden omdat je per maand voor de functie kan betalen terwijl de hardware altijd al in je BMW zit. Uit een onderzoek bleek eerder al dat consumenten hier helemaal niet op zitten te wachten.

Geen abonnement op stoelverwarming meer

BMW stopt dus met het abonnement op stoelverwarming en schrapt ook andere abonnementen. Alle hardware-functies die in je auto zitten, kan je altijd gebruiken zonder dat je hier per maand voor hoeft te betalen.

Wel blijft BMW ‘on demand’ softwarefuncties bieden

Een abonnement op software-functies blijft wel. Dit liet bestuurslid Pieter Nota weten in een interview met het Britse Autocar.

De prijs BMW vroeg 18 euro per maand voor stoelverwarming.

Met de software-functies waar nog wel een abonnement op afgesloten kan worden, bedoelt BMW functies als parkeerhulp en rij-assistentie. Volgens het merk wordt dit wel door klanten geaccepteerd.