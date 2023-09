Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoeveel wegenbelasting je voor een camper betaalt in 2026

De overheid heeft de Miljoenennota gepresenteerd en daarmee ook de plannen om de BPM met ongeveer 200 euro te verhogen. Geen leuk nieuws voor wie een nieuwe auto gaat kopen, maar de camper-eigenaar wordt nog veel zwaarder getroffen. We gaan in op de plannen voor wegenbelasting.

De Miljoenennota is een jaarlijkse begrotingsnota van de Nederlandse regering. Het wordt op Prinsjesdag gepresenteerd en bevat de financi├źle plannen en prioriteiten van de overheid voor het komende jaar. Ook staan er langetermijnplannen in.

Geen kwarttarief meer voor campers

Een van die langetermijnplannen gaat over campers. De wegenbelasting op de kampeerautoÔÇÖs gaat┬ánamelijk fors omhoog als het aan de regering ligt.

Hoeveel wegenbelasting je in 2026 betaalt

In 1994 werd het kwarttarief wegenbelasting ingevoerd voor campers. Zij betalen dus maar 25 procent van de wegenbelasting. Verhuur je je rijdende vakantiewoning, dan moet je 50 procent van de belasting betalen.

Maar hoeveel belasting ga je dan echt voor je camper betalen in 2026, als deze plannen werkelijkheid worden? Dat antwoord is simpel. Je moet je huidige wegenbelasting keer twee doen. Verhuurders blijven 50 procent betalen.

Stel je hebt een Fiat Ducato camper die tussen de 1751 en 1850 kilogram weegt. Dat is overigens niet erg zwaar voor een kampeerauto. Er ligt een dieselmotor in de neus en je hoeft geen fijnstoftoeslag te betalen. Dan ben je nu 147 euro in het kwartaal kwijt. Vanaf 2026 zou dit dus 294 euro per kwartaal zijn. Vanaf 2026 ben je per jaar dus 588 euro meer kwijt aan wegenbelasting, als de plannen worden doorgevoerd.

Wegenbelasting berekenen kan via de site van de belastingdienst.