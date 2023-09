Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bijna nieuwe elektrische stationwagen rijd je voor het geld van een Polo

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een elektrische stationwagen voor het geld van een Volkswagen Polo.

Elektrische auto’s zijn duur, is een veelgehoorde klacht. Maar niet alleen EV’s zijn duur, ook brandstofauto’s kosten nieuw een hoop geld. Ben je op zoek naar een betaalbare station, dan is deze occasion wellicht een aantrekkelijke keuze.

De occasion voor het geld van een nieuwe Volkswagen Polo

De MG 5 kwam een jaar geleden naar Nederland. De auto staat in de markt als een betaalbare elektrische stationwagen en heeft dus een unieke positie. Als occasion kost hij bijna net zoveel als een Volkswagen Polo.

Een Volkswagen Polo heeft een vanafprijs van, schrik niet, 25.890 euro. Voor 10.000 euro meer heb je al een nieuwe MG 5.

Als jonggebruikte occasion komen de twee prijzen akelig dicht bij elkaar in de buurt. We vinden een exemplaar uit 2022 met iets meer dan 10.000 kilometer op de teller voor 28.940 euro. Je krijgt van de overheid nog 2.000 euro aan subsidie terug op deze occasion. Maar wat krijg je voor dit geld?

Wat is het voor een elektrische stationwagen?

Voor net geen 27 mille krijg je niet eens de instapper. Sterker nog, de occasion beschikt over het hoogste uitrustingsniveau. De tweedehands MG 5 beschikt wel over het kleine accupakket met 46 kWh aan netto capaciteit. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 320 kilometer ver. Opladen kan met maximaal 87 kW aan de snellader.

Het accupakket is gekoppeld aan een 177 pk elektromotor die goed is voor 280 Nm aan koppel. Deze motor drijft enkel de voorwielen aan.

Wil je alles weten over de occasion die ongeveer net zo duur is als een Volkswagen Polo – in het tweede uitrustingsniveau. Bekijk dan onderstaande video van de elektrische stationwagen: de MG 5!