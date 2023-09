Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkoopste Porsche is volledig elektrisch

Als autoliefhebber is het niet onwaarschijnlijk dat er een Porsche op je verlanglijstje staat. Toch is voor velen een auto van het merk niet haalbaar. Waarom? Simpelweg omdat ze te duur zijn. Hoewel je in zo’n geval wellicht beter kunt shoppen voor een occasion, gaan we ditmaal in op de goedkoopste nieuwe Porsche: de Taycan.

Je leest het goed, de goedkoopste Porsche is niet de 718 Cayman of Boxster. Nee, het is de volledig elektrische Taycan.

De goedkoopste Porsche Taycan

De Porsche Taycan heeft een vanafprijs van 98.600 euro. De 718 Cayman heeft een vanafprijs van 102.700 euro en is dus iets duurder.

Voor de ruim 98,5 mille krijg je de Taycan zonder ‘4S’, ‘GTS’, ‘Turbo’, of ‘Turbo S’ badges. Dit betekent echter niet dat je een trage auto hebt.

Niet traag

De achterwielen van de goedkoopste Porsche Taycan worden aangedreven door een elektromotor die goed is voor 300 kW (408 pk). Het maximale koppel bedraagt 345 Nm. Dit vermogen heb je enkel als je Launch Control inschakelt. Doe je dit, dan sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 230 kilometer per uur.

De elektromotor van de goedkoopste Taycan is gekoppeld aan een 79,2 kWh accupakket waarvan 71 kWh bruikbaar is.

De goedkoopste Porsche Taycan is te bestellen in het zwart of wit, de standaard kleuren. Ook voor de 19-inch Taycan Aero wielen hoef je niet bij te betalen. Het interieur is standaard gedeeltelijk leer en gratis van de kleuren beige, zwart of grijs te voorzien.

Porsche Taycan toch iets duurder

Gaan we afrekenen dan blijkt de goedkoopste Porsche Taycan 63 euro duurder te zijn dan we in eerste instantie dachten. Waarom? Antidiefstal-wielbouten zijn een verplichte optie voor het model. Dan kunnen je Aero-wielen in ieder geval lastig gestolen worden.