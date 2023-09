Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat 600e: De Italiaanse auto van het jaar

Herinnert u zich de Fiat 600 nog? Het was het iets grotere broertje van de 500 met die ronde rug. De nieuwe Fiat 600e is uiterlijk opnieuw de grote broer van, maar zijn technische genen heeft hij van andere familieleden. Wij testen hem als eerste.

De 600e is in vele opzichten niet nieuw. Een grotere variant die voortborduurt op het succes van nuevo cinquecento hebben we eerder gezien in de vorm van de 500L en X. Deze 600 volgt die auto’s in feite op.

De techniek van de nieuwe Fiat 600e

Ook de techniek van de nieuwe Fiat 600e is niet nieuw, want die kennen we al door en door van vele andere Stellantis-familieleden, zoals de Auto van Jaar Jeep Avenger, maar ook de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka om er nog maar eens twee te noemen. Ook deze 600 heeft datzelfde eCMP-platform en diezelfde aandrijflijn met een 156 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft.

Het accupakket van de Fiat 600e is eveneens identiek met een capaciteit van 54 kWh waarvan ruim 50 kWh bruikbaar is. Daarmee is een maximale actieradius van dik 400 kilometer mogelijk volgende WLTP-meetmethode.

Goedkoop basistransport, ook de nieuwe Fiat 600e

De Fiat 500 en 600 uit jaren vijftig en zestig waren vooral functioneel en goedkoop basistransport voor de massa. Deze nuova 600 moet dat dus geheel eigentijds ook weer zijn, volledig elektrisch en toch min of meer betaalbaar met een prijs van net geen 36 mille.

Daarvoor krijg je dan een B-segment auto van 4.17 meter lang, met een wielbasis van 256 cm. Daarmee is de Fiat 600 iets langer dan de Avenger en ook de inhoud van de bagageruimte is met 360 liter iets groter dan die van de compacte Jeep. De verschillen zijn echter te klein om doorslaggevend te zijn en datzelfde geldt ook voor de bagagecapaciteit want die is met 360 liter slechts enkele liters groter dan die van de Jeep.

Niet misselijkmakend snel

Tijd om te rijden. We starten op het legendarisch circuit Lingotto boven op het dak van industriële erfgoed van Fiat. Een mooie Italiaanse cultuurstart voor een auto die geproduceerd wordt in het Poolse Tychi. In en om Turijn testen we Fiats nieuwe familievriend. En die reageert niet nerveus op het stroompedaal, maar komt beheerst in beweging. De verschillen in gasrespons in de rijstanden Eco, Normaal en Sport zijn niet groot: in Eco reageert de Fiat 600e wat terughoudender op je stroompedaal, in Sport ietsje scherper.

Ook vertragen is niet misselijkmakend in de Fiat 600e, zelfs niet als je de B stand of regeneratiestand kiest waarmee je bijna volledig one-pedal-driving kunt toepassen.

De onderstelafstemming is stevig, maar de Fiat 600e heeft voldoende incasseringsvermogen om drempels en gaten en gaten te tackelen als bijzaken. De hoofdzaak is dat hij voldoende allround comfort te bieden heeft.

De Fiat 600e is verstandig en vlot

De prestaties zijn segmentconform en met een topsnelheid van 150 kilometer per uur en 0-100 sprinttijd van 9 seconden verstandig en vlot genoeg te noemen. Wie braaf met het verkeer meetokkelt, de linkerbaan mijdt en tempo 100 aanhoudt, zou de opgegeven 400 kilometer moeten kunnen halen. In de stad zelfs 600 kilometer claimt Fiat.

Snelladen kan de Fiat 600e met maximaal 100 kW en is goed voor een koffiepauze van een half uur om van 10 naar 80 procent te laden. Als je tenminste af en toe aanlegt bij de dure snellader. Thuis of op kantoor laden en dat kan met 11 kW voor een veel lager tarief.

Over prijzen gesproken: de nieuwe Fiat 600e is er vanaf 35.990 euro en dat is best een scherpe prijs voor een behoorlijk complete auto.

De complete test en video volgen online en in Autovisie magazine.