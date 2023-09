Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen vernieuwt het belangrijkste model: de Tiguan

Als je Autovisie.nl volgt, had je deze auto al eerder kunnen zien. Midden augustus lekte er namelijk al beelden van de nieuwe Volkswagen Tiguan. Nu kunnen we het model dan ook echt aan je voorstellen.

De Tiguan is de belangrijkste auto van Volkswagen. Wereldwijd verkocht het merk 1,2 miljoen exemplaren in de afgelopen twee jaar. Meer dan welk ander Volkswagen-model dan ook. Sinds 2007 zijn er wereldwijd 7,5 miljoen Tiguans verkocht.

De nieuwe Volkswagen Tiguan

Dit is alweer de derde generatie van de SUV. Het model is wat buitenmaten betreft iets gegroeid. Daarbij is het design flink veranderd.

Motoriseringen

Ook is het motorenaanbod gewijzigd. Er is keuze uit twee uitvoeringen van de Volkswagen Tiguan met stekker, een met 204 en een met 272 pk. Beide hebben ze een 1,5-liter viercilinder en een elektromotor. De elektromotor put altijd zijn energie uit een 25,7 kWh accupakket (bruto) waarmee je meer dan 100 kilometer ver kan komen. Opladen kan aan de thuislader met 11 kW maar ook aan de snellader met 50 kW. Standaard is een automaat met zes versnellingen, natuurlijk een DSG.

De DSG kan ook gekoppeld zijn aan een mild-hybride aandrijflijn. Deze heeft ook een 1.5 TSI als basis en levert 130 of 150 pk. Dieselen of op benzine rijden zonder elektrohulp is in Nederland niet mogelijk met de nieuwe Volkswagen Tiguan.

De blikvanger in het interieur is een 12,9 inch scherm dat optioneel 15 inch is. Dit scherm kan je kennen van de Volkswagen ID.7. Opvallend is nog de ledverlichting, dit kan je ook kennen van de ID.7. Op het stuur vinden we weer gewone fysieke knoppen. Dat is erg fijn!

Adaptief onderstel Volkswagen Tiguan Net als bij de Passat is er een adaptief onderstel te bestellen. Deze zou extreem comfortabel zijn, al moeten we dit nog testen. Het onderstel is standaard voor de plug-in hybride.

De Volkswagen Tiguan wordt gelijktijdig met de nieuwe Passat op de markt gebracht. Begin 2024 kan je de SUV dus verwachten in Nederland.