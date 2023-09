Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Ford Ranger plug-in hybride handig(er) is

De Ford Ranger wordt in Nederland met name verkocht aan aannemers en boswachters. Een vooroordeel natuurlijk, al moet je goed zoeken wil je een Ranger vinden die niet op grijs kenteken staat. Het model krijgt in de toekomst een plug-in hybride aandrijflijn en daardoor wordt hij praktischer dan ooit.

De huidige Ford Ranger is er met een viercilinder dieselmotor en een krachtige 3,0-liter V6 benzinemotor in de Raptor. Hier komt dus een veel milieuvriendelijkere aandrijflijn bij.

De Ford Ranger plug-in hybride is handiger

Echter, milieuvriendelijkheid is niet het enige waar het om draait bij de nieuwe Ford Ranger Plug-in Hybrid. Een hybride kan namelijk ook handig zijn. Net als de andere Rangers heeft de pick-up namelijk stopcontacten, één in de cabine en twee in de laadbak.

Zo kan je op de bouwplaats bijvoorbeeld je boormachine opladen of zwaarder elektrisch gereedschap gebruiken. Gaat de accu leeg, dan springt de brandstofmotor automatisch aan. Handig is dus dat de Ranger langer jouw apparaten van stroom kan voorzien zonder de brandstofmotor aan te spreken.

40 kilometer elektrisch rijden

Hoe groot het accupakket van de Ranger plug-in hybride is, laat Ford nog niet weten. Wel is bekend dat de elektromotor die de 2,3-liter benzinemotor bijstaat de pick-up 40 kilometer elektrisch kan voortsleuren. Zijn maximumtrekgewicht (geremd) is beoogd op 3.500 kg, hetzelfde als bij de andere aandrijfvarianten van de Ranger.

De plug-in hybride heeft naast een grotere accu nog een voordeel ten opzichte van de andere Ford Rangers. De PHEV stoot natuurlijk minder koolstofdioxide uit. Dit betekent dat deze auto in Nederland waarschijnlijk de goedkoopste uitvoering wordt. Wat de prijs gaat zijn, is nog onduidelijk.