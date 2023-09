Deel dit: Share App Mail Tweet

Lawson vervangt opnieuw Ricciardo en dingt mee naar vaste F1-plek

Liam Lawson vervangt ook komend weekeinde in de Grote Prijs van Japan de geblesseerde Daniel Ricciardo bij het Formule 1-team AlphaTauri. De Australiër is nog altijd niet voldoende hersteld van zijn gebroken middenhandsbeentje, een kwetsuur die hij opliep tijdens een training bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Lawson maakt zich op voor zijn derde optreden. De jonge Nieuw-Zeelander maakte indruk met zijn negende plaats in de Grote Prijs van Singapore afgelopen zondag en dingt serieus mee naar een vast stoeltje bij AlphaTauri voor volgend seizoen. Directeur Peter Bayer van het zusterteam van Red Bull liet op het circuit van Suzuka weten dat Lawson met Ricciardo en de Japanner Yuki Tsunoda in de strijd is voor de twee zitjes voor 2024. “Natuurlijk hebben we een bepaald idee over hoe het idealiter zou kunnen zijn, maar op dit moment laten we het open en maken ze alle drie kans”, zei Bayer bij Sky Sports.

Tsunoda heeft twee ongelukkige races achter de rug. In de Grote Prijs van Italië viel hij in de opwarmronde al uit met een sputterende auto, in de Grote Prijs van Singapore kwam zijn race na een touché met Sergio Pérez al in de eerste ronde ten einde.

Lawson liet zelf al in de media optekenen dat hij teleurgesteld zou zijn als hij in 2024 weer zou terugvallen in een reserverol. “Ik snap hoe moeilijk het is om in de Formule 1 te komen, maar nu ik deze kans heb, zal ik er alles aan doen om te laten zien dat ik een vast stoeltje waard ben.”