Audi RS 5 Sportback Competition Plus VS. BMW M3 CS: Wat is de beste sportsedan?

De Audi RS 5 Sportback Competition Plus wil diep in zijn hart een beetje als de BMW M3 CS zijn. Maar andersom is het net zo. Wie behoudt zijn eigen identiteit?

Ten zuiden van Stuttgart zijn de M3 CS en de RS 5 Sportback Competition Plus uren eerder samengekomen. De BMW rechtstreeks uit Nederland, de Audi via een omweg.

Tijdens een zeven uur durende rit bleek zelfs de CS-uitvoering een nagenoeg perfecte reiscocon. Het aangescherpte onderstel is prima te verteren en de dempers gebruiken de veerweg om de koets geleidelijk op te vangen.

Alleen de kuipstoelen zouden op lange ritten wel wat meer steun aan het zitvlak mogen geven. Ze staan wel lekker laag en beschermen als een bodyguard tegen zijdelingse krachten. Maar het is geenszins een spijkerharde hardcore sportsedan.

Als de zon zakt achter de Schwäbische bergtoppen, dalen de indrukken neer. De laatste lichtstralen laten de koetswerken gloeien, maar in welke wordt het rijdershart warm?

De scherpste RS 5 Sportback probeert dichter naar het domein van de M3 te kruipen en andersom gebeurt dat ook, maar eentje slaagt daar echt in. De Audi is een supersnelle, praktische, mooie jongensdroom met zeer toegankelijke prestaties. Met zijn hoogwaardige schroefset komt er daadwerkelijk meer diepgang in zijn rijgedrag, maar de basis van de RS 5 Sportback overtuigt de fanatieke stuurman nog steeds niet.

Als Competition Plus gooit hij olie op het vuur en dat laait wel op, maar nooit helemaal zoals je wilt. De reflexen van de Quattro-aandrijving blijven goeddeels hetzelfde en zitten te diep in zijn natuur geworteld. Daardoor valt hij te sterk terug in oude patronen. Audi heeft goed naar de sterke punten van BMW Motorsport gekeken, maar de M3 CS heeft hem met zijn veelzijdige vierwielaandrijving en allround karakter in de tussentijd met eigen wapens overtroffen. Door oude gewoontes te versterken en tot nieuwe inzichten te komen.