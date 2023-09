Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo extreem veel vermogen krijgt de aanstaande BMW M3

Een zes-in-lijn en achterwielaandrijving, zo hoort een BMW M3 te zijn. Toch weet iedere liefhebber dat er een tijd gaat komen dat er geen M3’s in die vorm meer worden gemaakt. De toekomst van de M3 voorspelt Frank Weber, management BMW, aan het tijdschrift CarSales in een interview.

Let wel, de cijfers in dit artikel zijn niet bevestigd door BMW.

Voor we ingaan op de toekomst van de M3, blikken we heel even terug. Want niet altijd heeft een M3 een zescilinder gehad. Sterker nog, de eerste generatie M3 (E30) had een vierpitter onder de kap. De E92 generatie kreeg een V8.

Het extreme vermogen van de elektrische BMW M3

In de toekomst zal er geen benzine meer verdwijnen in een M3 en wordt het model volledig elektrisch.

De nieuwe M3 zou worden gebouwd op basis van het Neue Klasse-platform, dat we begin september lieten zien. Weber laat weten dat het platform ontworpen is voor vier onafhankelijk werkende motoren die tot tezamen 1000 kW leveren. Dit betekent dat het vermogen van de nieuwe BMW M3 Neue Klasse potentieel op 1.341 pk ligt!

Weber zegt dat klanten in de toekomst inderdaad het geluid van de BMW M3 kunnen missen, maar dat ze zich wat rijeigenschappen betreft geen zorgen hoeven te maken.

Nog even genieten van een zescilinder

Vooralsnog kunnen we nog even ons hart ophalen bij een M3 met zescilinder. Of de huidige BMW M3 ook echt ouderwets genieten is, zie je in onderstaande video.