De snelste tweedehands auto van Nederland is hyperexclusief

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gingen we op zoek naar de snelste tweedehands auto van Nederland.

Voor de snelste occasion van Nederland keken we naar vermogen. Er kunnen dus exemplaren zijn met een hogere topsnelheid of een snellere nul-naar-honderd-sprint, bijvoorbeeld een Tesla Model S Plaid.

De snelste tweedehands auto van Nederland

De snelste tweedehands auto van Nederland is een Bugatti Chiron. Althans, dat is de auto met de meeste pk’s.

De Bugatti Chiron heeft een 8,0-liter 16-cilinder voorzien van 4 turbo’s. Deze krachtcentrale is goed voor 1500 pk en 1600 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de bolide in 2,4 seconden.

⚙️ Productieaantal Van de Bugatti Chiron zijn slechts 500 exemplaren gebouwd.

Vanuit stilstand naar 200 kilometer per uur sprinten kost slechts 6,1 seconden. De topsnelheid is begrensd op een adembenemende 420 kilometer per uur.

Rijden met de hypercar

Autovisie reed in de snelst accelereerde Bugatti ooit: de Chiron Pur Sport. Deze Pur Sport moet de leukste en meest dynamische Bugatti van de imposante Chiron-familie zijn.

Door de topsnelheid elektronisch te begrenzen op 350 kilometer per uur, heeft Bugatti de mogelijkheid om een lichtere set wielen te monteren, die per hoek vier kilo aan onafgeveerd gewicht besparen. Hoe indrukwekkend die Franse hypercar is, zie je in onderstaande video.

Veel autoliefhebbers zullen dromen van zo’n Bugatti Chiron, maar de snelste tweedehands auto is natuurlijk erg duur.

Wat kost de snelste tweedehands auto van Nederland?

‘Erg duur’ is een understatement. De Bugatti Chiron heeft namelijk een prijskaartje van bijna 4,6 miljoen euro! De tweedehands auto heeft nog geen 3500 kilometer op de teller staan en komt uit 2021.

