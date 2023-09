Deel dit: Share App Mail Tweet

Zes maanden feest in de leukste Toyota: de GR86

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Met een trillende bovenlip en vollopende ogen brengen we een ode aan een halfjaar sturen in de Toyota GR86. Nou, zo melodramatisch wordt dit afscheid niet, maar een leegte laat hij wel achter.

De leegte die de GR86 achterlaat, geldt niet alleen voor Onze Garage, maar voor de totale Europese markt. De productie van de Toyota is gestopt en wie nog een GR86 wil hebben, moet zich naar de occasionsmarkt begeven.

De Toyota GR86 als duurtester

En nee, u bent te laat, want dit exemplaar met ruim 10.000 kilometer was vliegensvlug verkocht. Die hele afstand hebben we afgelegd met een gemiddeld verbruik van 1 op 11,5.

Geen verkeerde score, aangezien we hem in de reportage Stuurmanswegen en de meetsessie veelvuldig richting zijn begrenzer bij 7.500 toeren hebben gejaagd. De Toyota GR86 vraagt wel Euro98, waardoor de brandstofkosten toch tegenvallen.

Over de 2,4-liter boxermotor met 234 pk gesproken: het is een inspirerend blok met voldoende koppel onderin en een lekker fel piekvermogen. De zesbak past goed bij zijn karakter, maar helemaal gelukkig waren we niet met de aandrijflijn.

De dagelijkse afstanden en de plezierritten waren veelal een groot genoegen. Er zit een zekere stijfheid in het onderstel van de Toyota GR86, waardoor de achteras vooral op lage snelheden stug kan zijn. Maar door zijn lage gewicht en lage zwaartepunt zijn de veren en stabi’s ook weer niet zo stijf dat het oncomfortabel wordt.

Voor de purist

Zoals gezegd maken we er geen melodramatisch slot van, maar de Toyota GR86 laat met zijn unieke technische opzet wel een zwart gat achter. In de garage van Autovisie, maar zeer zeker ook in het hart van de purist. Dit is niet meer leverbaar en het is onzeker of dat ooit nog op deze manier zal gebeuren.