Deze publiekslieveling is de goedkoopste private leaseauto van het moment

Auto’s zijn duur of je ze nou koopt of leaset. Toch kan je voor niet al te veel geld al wel een auto private leasen. Autovisie gaat op zoek naar de goedkoopste private leaseauto en vindt een publiekslieveling voor een zacht prijsje.

Een auto private leasen heeft niet alleen maar voordelen. Daarom gaven we je eerder al vijf redenen om (g)een auto te leasen. Toch besloten op zoek te gaan naar een leaseauto? Bekijk dan deze betaalbare stadsrakker.

De goedkoopste private leaseauto

De goedkoopste private leaseauto van het moment is een Fiat 500. De publiekslieveling rijd je al voor minder dan 300 euro!

Zo biedt Justlease de auto aan voor een vanafprijs van 274 euro per maand en had Mediamarkt tot 3 september een actie met DirectLease voor een vanafprijs van 249 euro per maand. Maar wat krijg je voor dit lage private lease bedrag?

Let op, de prijzen van private leaseauto’s veranderen nog wel eens. Lees je dit artikel later, dan kan de prijs veranderd zijn. Heb je een nog goedkopere leaseauto gevonden? Laat het vooral weten!

Dit krijg je voor het geld

Voor 274 euro per maand krijg je een Fiat 500 met de 1,0-liter driecilinder mild-hybride aandrijflijn. De krachtbron levert 70 pk en 92 Nm aan koppel en stuurt deze via een handgeschakelde versnellingsbak naar de voorwielen. Veel belangrijker bij de goedkoopste leaseauto, het verbruik: dat is 1 op 20!

Voor de kleur ‘Bianco Gelato’ hoef je niets bij te betalen. Hoewel het klinkt als een dure optie, is dit gewoon wit. Op de optielijst vinken we niets aan en dus krijgen we een zwart interieur met stoffen bekleding. Wel is standaard het dashboard wit.

De Fiat 500 heeft een looptijd van 60 maanden en er mag 12.000 kilometer per jaar met de leaseauto gereden worden.

Kijk ook eens naar deze leaseauto’s Niet alleen de Fiat 500 is goedkoop in de maand. Ook de Kia Picanto en Toyota Aygo X kan je goedkoop private leasen. De Picanto kan je voor ongeveer hetzelfde bedrag rijden.

Dezelfde leaseauto kost overigens bij Fiat 278,99 euro in de maand. Je mag dan maar 5.000 kilometer per jaar rijden. De looptijd is dan 72 maanden. Je bent dus goedkoper en beter uit bij een andere partij dan Fiat zelf. Welke partij dat is, verschilt per keer. Let als je wil gaan leasen goed op de voorwaarde als looptijd en kilometrage.