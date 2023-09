Deel dit: Share App Mail Tweet

5 tips bij het kopen van je eerste laadpaal voor thuis

Je elektrische auto thuis opladen is goedkoper dan aan de openbare laadpaal of aan de snellader. Maar dan moet je wel een oplaadpunt kopen. Autovisie geeft je vijf tips voor als je je eerste laadpaal voor thuis aanschaft.

De palen of boxen zijn er in allerlei prijscategorieën. De goedkoopste begint bij zo’n 400 euro, maar je kan zonder moeite ook het dubbele stukslaan op een oplaadpunt.

Hoewel goedkoop in veel gevallen duurkoop is, helemaal met elektronica, hoeft niet iedereen een dure laadpaal aan te schaffen. Hoe dat zit, leggen we je in dit artikel uit.

Welke meterkast

In Nederland heb je in je huis een 1- of 3-fasenaansluiting. Een 1-fase meterkast heeft een hoofdzekering die geschikt is voor maximaal 230 Volt. Een 3-fase meterkast heeft drie hoofdzekeringen die spanning van 230/400 Volt aan kunnen. Voor je een laadpaal kiest is het belangrijk om te weten welke meterkast je hebt.

Hoeveel kW laadpaal

Met een 3-fase meterkast kan je tot maximaal 11 kW laden, met een 1-fase kast tot 3,7 kW. Koop dus altijd een laadpaal met het aantal kW dat bij jouw meterkast past. Ook zijn er oplaadpunten die met beide meterkastaansluitingen werken. Handig als je bijvoorbeeld nu een 1-fase aansluiting hebt, maar later wil upgraden.

Terugladen

Wil je nu of later stroom terugleveren vanuit het accupakket van je auto, en heb je een EV die dit ook kan. Dan is het handig om een laadpaal te kopen die ook stroom terug kan geven aan je huis. Dit is helemaal handig voor mensen met zonnepanelen die soms in de accu van hun elektrische auto veel ‘gratis’ stroom op kunnen slaan.

Laadpaal of -box

Een simpele vraag, maar wel iets waar je over na moet denken. Wil je een laadpaal of een -box?

Sowieso zijn er veel verschillende vormen. Logisch, want de kast moet maar net mooi bij de rest van je woning passen.

Functionaliteiten

Er zijn laadpalen die enkel op het stroomnet verbonden zijn en de gebruiker geen enkele informatie geven over het laden. Ook zijn er oplaadpunten die je middels je telefoon of laptop kan bedienen en aangesloten zijn op het internet. Handig is om een zogenaamde Dynamic Load Balancing laadpaal te gebruiken.

Zo’n box of paal zorgt ervoor dat het stroomnetwerk van je huis niet overbelast raakt als de wasmachine en je elektrische auto tegelijk om energie vragen. De EV moet dan even wachten totdat het netwerk het weer toelaat!