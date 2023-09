Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Volkswagen Touareg – terug van weggeweest

De Volkswagen Touareg onderging een facelift en kreeg daarbij vooral een plug-in hybride aandrijflijn. Reden genoeg voor Volkswagen om het toch weer met de auto te proberen in Nederland. Met een duik in de prijslijst maken we opnieuw kennis.

De huidige, derde generatie Volkswagen Touareg kwam in 2018 op de markt. Ook in Nederland. Je zou kunnen zeggen dat hij vooral om het idee in de prijslijst stond, want met een 3,0-liter V6 TDI als enige motorkeuze zou hij niet voor de grote aantallen gaan zorgen. Het toevoegen van een 3,0-liter V6 TSI en zelfs even een 4,0-liter V8 hielp natuurlijk ook niet.

De nieuwe Volkswagen Touareg

Maar nu is de Volkswagen Touareg terug. Het model onderging voor modeljaar 2023 een tussentijdse facelift. De visuele wijzigingen zijn beperkt (een grote achterlichtbalk over de hele breedte is het grootste nieuws), veel belangrijker zijn de wijzigingen onderhuids. De SUV is er nu namelijk ook als plug-in hybride en begrijpelijkerwijs is dat ook de enige variant die naar Nederland komt. Meer over de facelift .

Specificaties Volkswagen Touareg

Aangezien in ons land dus alleen de plug-in hybrideversie wordt geleverd, is de Volkswagen Touareg er in maar twee uitvoeringen. Bij de Elegance beschik je over 280 kW (381 pk) en 600 Nm, is de 100 km/u al in 5,9 seconden bereikt en kan je door tot de ‘standaard’ 250 km/u. Dankzij de plug-in hybridetechniek blijft het verbruik beperkt tot 2,2 l/100km (WLTP).

Er is echter ook nog de Volkswagen Touareg R. Jazeker, het sportieve topmodel is tegenwoordig ook een plug-in hybride. Dan heb je 340 kW (462 pk) tot je beschikking, met eveneens 600 Nm koppel. In 5,1 seconden zit je op de 100 km/u en de topsnelheid blijft 250 km/u. Het officiële WLTP-verbruik zou ondanks het extra vermogen ook gelijk moeten zijn aan dat van de reguliere versie.

Prijzen vernieuwde Volkswagen Touareg

Maakt de plug-in hybride aandrijving de Volkswagen Touareg echt voordeliger? Ja, maar alles is relatief. Voor de facelift had de Elegance-uitvoering een vanafprijs van 90.580 euro (diesel) of 100.930 euro (benzine). De absolute basisprijs was 80.840 euro voor de diesel in minder luxe uitvoering. Nu is de Touareg Elegance leverbaar vanaf 89.990 euro, voor de sportieve R moet je minstens 99.990 euro meenemen. Het is dus geen koopje geworden, maar het scheelt toch wel wat.

Uitrustingen Volkswagen Touareg

Voor dat geld krijg je natuurlijk wel gelijk een goed uitgeruste auto. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen velgen, matrix-led-koplampen, leren bekleding, verwarmbare voorstoelen, een digitale ‘cockpit’, panoramisch schuif-/kanteldak, extra getinte achterruiten en een elektrisch bedienbare achterklep. Zaken zoals adaptieve cruise control, parkeerassistenten en andere rijhulpsystemen ontbreken natuurlijk ook niet.

Gezien de in verhouding kleine meerprijs gaan wij voor de Volkswagen Touareg R. Dan krijg je onder meer 20-inch lichtmetaal, luchtvering, een adaptief onderstel en een wat sportievere aankleding van in- en exterieur.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Volkswagen Touareg geleverd in het wit. Voor 1.090 euro meerprijs behoren zwart, twee grijstinten, heel donker bruin en rood tot de mogelijkheden. Voor een meerprijs van 1.520 euro heb je keuze uit heel donkerblauw of een wat lichtere tint. De duurste carrosseriekleur is mat donkergrijs à 3.040 euro. Dan moet je ook zwarte 21-inch velgen aanvinken, wat in totaal een meerprijs van 3.808 euro betekent. Wij gaan voor het lichtere donkerblauw, dat past toch het beste bij een R-model.

De standaard 20-inch velgen zijn voor 950 euro om te ruilen voor 21-inch exemplaren (naar wens bicolor of volledig zwart), of voor voor 2.050 euro voor 22-inch exemplaren (ook bicolor of volledig zwart). Wij gaan voor zwarte 21-inch exemplaren.

Interieuraankleding

Voor het interieur van de Volkswagen Touareg zijn er twee keuzes. Je krijgt hoe dan ook zwart leer, maar optioneel is het uit te breiden met een extra patroontje en blauwe stiksels. Ook krijg je dan gelijk stoelverwarming achterin en stoelventilatie en massagefunctie voorin. Je moet wel ook verplicht het Memory Pakket aanvinken, met geheugenfunctie voor de instelling van stoelen, stuurwiel en buitenspiegels. Dat brengt de totale meerprijs op 4.300 euro. Vooruit, we vinken het aan.

Pakketten en opties

Dan komen we bij de optiepakketten. Met het Comfort-pakket voeg je, ondanks de naam, vooral enkele airbags toe en wordt de voorruit verwarmd en akoestisch gedempt. Kost 1.130 euro. Vooruit dan maar. Voor 680 euro omvat het opbergpakket wat praktische zaken voor de bagageruimte, maar ook een extra 230V-aansluiting en elektrisch bedienbare zonneschermen achterin. Vinken we ook aan. Voor een stevige 3.060 euro meerprijs is er het Multimedia-pakket, met een head-up display en een Dynaudio-geluidssysteem. Wij kiezen toch maar wel voor deze extra luxe bij de Volkswagen Touareg.

Voor 640 euro krijg je soft-close-portieren, vinken wij niet aan. Ook de nachtzichtfunctie voor 1.910 euro (visueel te herkennan een een ‘blokje’ met camera in de grille) laten we voor wat het is. Voor 610 euro mogen de extra parkeerhulpen er wel bij, de trekhaak met Trailer Assist (1.440 euro) slaan we weer over.

De Volkswagen Touareg zelf samenstellen

Uiteindelijk komt de totaalprijs van onze configuratie op 112.058 euro. Zoals gezegd is de Volkswagen Touareg daarmee nog altijd niet bepaald een koopje, maar het scheelt zeker wel met wat een vergelijkbare uitvoering zonder plug-in hybride-aandrijving zou hebben gekost. De vernieuwde Volkwagen Touareg zelf samenstellen kan eenvoudig op www.volkswagen.nl.