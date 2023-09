Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kan je verwachten van de nieuwe Peugeot E-3008

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De E-3008 is niet alleen belangrijk voor Peugeot, ook voor Stellantis. De fastback-SUV is de eerste elektrische auto die op het nieuwe STLA Medium platform staat. Autovisie was bij de introductie van het nieuwe model en vertelt je alles over de EV.

Het eCMP-platform van Stellantis is nodig aan vervanging toe. Met de lage laadsnelheden en het hoge verbruik is het bij het nieuwe platform volgens Peugeot gedaan. Deze E-3008 verbruikt volgens WLTP namelijk 13,9 kWh per 100 kilometer.

De nieuwe Peugeot E-3008

Of de nieuwe Peugeot E-3008 deze belofte ook waar kan maken, is nog de vraag en moet blijken uit praktijktests. Voor nu stellen we het model aan je voor!