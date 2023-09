Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Peugeot E-3008 heeft een belangrijkere rol dan je denkt

Peugeot trekt het doek van de gloednieuwe E-3008. Hoewel een vernieuwing van het voor Peugeot belangrijke model al groot nieuws is, heeft deze introductie een belangrijkere rol dan je in eerste instantie denkt.

De Peugeot E-3008 is het eerste model op het nieuwe STLA Medium Platform. En dat is een erg belangrijk platform voor Stellantis. Waarom? Simpelweg omdat het eCMP-platform erg verouderd is en bekendstaat als een platform met kleine accu’s, een hoog verbruik – met name bij koud weer – en lage laadsnelheden.

De belangrijke rol van de Peugeot E-3008

De Peugeot E-3008 is dus de eerste auto op het STLA-platform dat nieuw leven moet blazen in de EV’s van Stellantis. Kijken we naar de specificaties van de Peugeot E-3008, dan zien we grote verschillen ten opzichte van de modellen op dat oude platform.

Grotere accu’s

Er komen drie versies van de nieuwe Peugeot E-3008. De instapper heeft een 73 kWh accupakket waardoor je 525 kilometer ver komt. Deze versie heeft een elektromotor met 210 pk. Je hebt ook nog een versie met hetzelfde accupakket en twee elektromotoren, goed voor 320 pk. Hier kom je volgens Peugeot even ver mee. Verder komt er ook nog een long range met een elektromotor goed voor 230 pk. Hiermee kan je volgens Peugeot 700 kilometer ver komen. Het accupakket is 98 kW groot.

Opladen kan met maximaal 160 kW. Dat is niet traag, maar het is zeker ook geen statistiek waar bijvoorbeeld de Koreaanse concurrentie van zal schrikken. Aan de openbare laadpaal kan hij met 22 kW laden.

Design

De auto is direct herkenbaar als Peugeot. Wat opvalt is dat de SUV net als de 2008 drie verticale led-strips heeft die in dit geval direct vanaf de koplamp naar beneden lopen. Anders dan bij de andere modellen is de zwarte strook tussen de motorkap en de grille.

Ook opvallend is dat de grille niet in de lampen doorloopt als bij de 2008, 308 en huidige 3008. Kijken we even naar de achterkant, dan zie je dat het dak vlakker afloopt dan bij de vorige generatie en dat hij een SUV-coupé-achtige kont heeft. Net als bij het huidige model is het achteruitrijlicht in het donkeren kunststoffen deel van de bumper geplaatst.

Kijken we in het interieur dat is het eerste dat opvalt een groot 21 inch scherm dat om de bestuurder heen gebogen is. Dit grote kunststoffen deel heb je altijd voor je neus, al heeft de instapper slechts twee schermen van 10 inch in deze module zitten.

Opvallend is dat Peugeot niet meer kiest voor een groot infotainmentscherm in het midden van het dashboard, maar hier een kleine display plaatst. Daarbij vind je nog best wat fysieke knoppen in het interieur.

Wanneer is de Peugeot E-3008 in Nederland?

De nieuwe Peugeot E-3008 gaat in februari van 2024 in de verkoop. Prijzen zijn vooralsnog onbekend.