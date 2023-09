Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Porsche 911 moet oppassen voor deze Alpine A310

Na de zeer succesvolle ‘nieuwe’ Alpine A110 vinden ze het in Frankrijk binnenkort tijd om met een heuse A310 de pijlen op de Porsche 911 te richten.

Die Porsche 911 kun je gerust zien als de koning van de Duitse sportwagens. Toch moet die gaan oppassen want hij gaat concurrentie krijgen van de Alpine A310. Die nieuwe A310 maakt onderdeel uit van een waar modellenoffensief van Alpine. In 2030 moeten er maar liefst zeven elektrische modellen de autowereld gaan verrijken. Dat zullen niet alleen maar sportwagens zijn maar ook, maar zoals we gewend zijn van Alpine, ook sportieve varianten van ‘normale’ Renaults.

Alpine A310 is een sterspeler

De Alpine A290, de nieuwe brede turbo-achtige variant van de elektrische retro-Renault 5 maakt volgend jaar al zijn entree. De A290 is de hot-hatch variant van de Renault 5.

Net zoals de Alpine dat vroeger was maar dan nu met de stoere bodykit van de brede 5 van toen. Maar er komt meer aan. Zo kunnen we een jaartje later een C-segment crossover GT verwachten. En de huidige sterspeler van het Alpine, de A110, zal eind 2026 als volledig elektrische auto zijn leven verlengen.

Van niche- naar wereldmerk

De A110 E maakt daarbij gebruik van een nieuwe APP (Alpine Performance Platform) architectuur. Dat is uiteraard schaalbaar en zal worden ingezet voor wat Alpine aanprijst als een grensverleggende roadster die gebaseerd zal zijn op de A110. Als derde zal ook de nieuwe A310, een vierzits coupé gebruik maken van dezelfde basis.

Twee nieuwe D en E-segment auto’s zullen het zevental compleet maken. ‘Ons doel is om van nichemerk Alpine een compleet wereldmerk te worden’ verduidelijkte CEO Laurent Rossi die samen met Renault Groep CEO Luca de Meo de strategie van het nieuwe Alpine heeft uitgestippeld.

Slim en lichtgewicht

Die strategie borduurt voort op de legendarische sportwagenmerk Het Franse sportwagenmerk verwierf net als het Britse Lotus naam en faam door slimme lichtgewicht sportwagens met zeer goede onderstellen te maken. Dat zorgde ook voor prachtige palmares in de autosportwereld.

Zo maakte de A110 vooral carrière als rallyauto. De grotere A310 volgde later en veroverde vooral als Groep 4 raceauto op het circuit, maar won ook het Franse rallykampioenschap.

Porsche moet oppassen

Ook toen al was de Porsche 911 een belangrijke rivaal. Of de nieuwe elektrische versies van beide iconen ooit in de autosport de competitie aangaan is moeilijk te voorspellen. Als ze bij Porsche en Alpine hun merkreputatie in stand willen houden, lijkt dat wel verstandig, maar niet vanzelfsprekend in deze andere tijden.

En juist daarom moet de 911 oppassen voor de nieuwe Alpine, want zelfs beroemde merken met een topreputatie moeten in dit tijdperk weer vechten voor hun positie.