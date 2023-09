Deel dit: Share App Mail Tweet

5 redenen om (niet) voor een Porsche met daktent te kiezen

Ook zo’n zin in een zomerverlenging? Wij probeerden dat met een Porsche Taycan met daktent. Maar er zijn ook alternatieven waar de zon weer van gaat schijnen en je hart twijfelen.

Autovisie selecteert vijf redenen (alternatieven) voor een Porsche met daktent.

1. Travel Trailer

Studio F.A. Porsche creëerde samen met de Amerikaanse caravanfabrikant een Travel Trailer Concept; dat klinkt een stuk sexyer dan caravan. De compacte, gestroomlijnde caravan is overduidelijk een Airstream, maar strakker en gestileerd als een Porsche. Of het in maart gelanceerde concept ooit het productiestadium haalt, is nog niet duidelijk.



Wie enthousiast geworden is en iets soortgelijks wil hebben, kan voor de Airstream Basecamp 20 Travel Trailer gaan, want die is wel te koop en ziet er ook zeker cool uit.

2. Een echte Airstream

Wie net als in Amerikaanse films de show wil stelen, kiest geen daktent maar gaat de camping op met de caravan der caravans, de legendarische Airstream. Zo’n iconische aluminium capsule is nieuw te koop in meerdere maten. Er is zelfs een kleintje die Bambi 16 heet, maar toch dik 76 mille moet kosten.

Wij zijn dromers en willen het liefst de grootste, al was het maar omdat die altijd de hoofdrol kreeg op het witte doek. Dat kan voor de prijs van onze combinatie, want een fullsize Airstream International 684 is er voor 122.519 euro.

3. De wilde Kip

Zeg ‘caravan’ en ‘Nederland’ en grote kans dat mensen ‘Kip!’ roepen. Hollands glorie of het recept voor reputatie-devaluatie? Als je niets met caravans hebt en decennia geleden bent gestopt met kijken, is het de moeite om toch eens over de Kip-site te dwalen.

Wat daar zie je dat ook de caravan met zijn tijd is meegegaan. Dan krijg je even een ‘Kip piri-piri-moment’, want het Nederlandse rollende erfgoed ziet er een stuk pittiger uit dan voorheen.

Een Kip van nu vertoont kortom wat haantjesgedrag. Gelukkig kan dat in deze alles-inclusieve tijd. De Kip-caravans zijn kortom avontuurlijker dan ooit. Zo kan de Kip ook heel zelfvoorzienend zijn en bijvoorbeeld offgrid gaan met de compacte Shelter Outback. Een soort wilde kip, dus. Niet goedkoop met een prijskaartje van 27.500 euro.

4. De geweldenaar

De camperstorm lijkt dan iets te zijn afgezwakt, het aanbod is nog steeds enorm met een grote variatie aan soorten en modellen. Van campers met het formaat van een touringcar tot heel bescheiden camperbusjes. Van deze Hymer Venture S gaan zelfs de mensen met de grootste kampeer-afkeer watertanden. Het op de Mercedes-Benz Sprinter gebaseerde vierwielaangedreven motorhome kost meer dan het dubbele van ‘onze’ Taycan met daktent. Maar waar de Porsche beperkt wordt als de laadinfrastructuur tekortschiet, kan de Venture S volledig offgrid opereren zoals dat heet.

Offgrid oftewel volledig zelfvoorzienend zijn dit soort ruige campers vaak. Met zonnepanelen, omvormers en voldoende accucapaciteit om onderweg – hoe tegenstrijdig ook – toch vooral online te kunnen blijven. GPS of een 4G-telefoon zijn dan nodig om verbinding te houden met de beschaafde wereld. Offgrid kamperen in de wildernis is erg in trek, maar kan en mag lang niet overal.

5. Voor de individualist

Wie gruwt van de massa en dus van trends, kan ook op een veel originelere manier op vakantie. Koop geen daktent maar een pick-up en voorzie die van een camperunit. De pick-ups zelf zijn vaak al stoere types en zo’n functionele unit maakt ze nog stoerder. Neem bijvoorbeeld de handgemaakte houten of ‘woodstrip’ camperunit die Sebastiaan Moltzer voor uw pick-up op maat kan maken. Moltzer heeft er zelf een gemaakt voor zijn zwarte Dodge Ram pick-up en dat levert een heel bijzondere verschijning op.

De gestroomlijnde unit doet door zijn houtstructuur een beetje denken aan een boot die ondersteboven op de pick-up ligt. De vanafprijs voor dat mooie maatwerk is ongeveer 40.000 euro.