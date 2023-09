Deel dit: Share App Mail Tweet

Te lang op de bus wachten…

Toen Jaco Bijlsma deze zomer in Spanje een futuristisch ogende Hyundai Staria zag, besefte hij dat hij al veel te lang wacht op de terugkeer van de bus.

En daarmee bedoel ik niet de nieuwe Renault Espace. Want die nieuwe Espace hebben we net getest in de Autovisie dubbeltest. En hoewel het net als zijn tegenstander in de test een auto is die je voornamelijk koopt om zijn allround kwaliteiten is het geen bus. De Peugeot 5008 en de Renault Espace hebben we een beetje bus-waarden. Ze bieden veel interieurruimte, bagagecapaciteit en andere praktische functionaliteit. Het zijn echt auto’s die in het weekend en op vakantie net zo hard aan het werk zijn als door de week.

Groot goed

Ruimte is een groot goed, dat weten we allemaal. Want geef een mens de ruimte en zijn stressniveau daalt gegarandeerd. Ook overzicht door een hoge zitpositie geeft rust en een gevoel dat je controle hebt en elke situatie aankunt.

Eigenlijk een must voor elke auto vinden de meeste mensen, vandaar dat we nog steeds massaal SUV’s kopen. Veel andere carrosserievormen zijn uit de mode geraakt of zelfs bijna verdwenen. Zo is de MPV oftewel de bus hier dus zo goed als uitgestorven.

Heiligschennis

Terwijl die MPV qua functionaliteit een SUV meestal overtrof. Net als in een SUV of crossover is je zitpositie wat hoger en heb je meer overzicht dan in een normale personenauto. De eerste Espace was een bus die geschiedenis schreef.

Een auto met een variabel interieur vol uitneembare en draaibare stoelen. Het was een eerbetoon aan ruimte en functionaliteit, een echte peoplecarrier. Ook zijn opvolgers waren uiterst comfortabele, ruime reisauto’s. Helaas volgt Renault de vraag, simpelweg omdat met SUV’s meer geld is te verdienen. Dat snap ik, maar om de naam van een designicoon als de Espace op een SUV te plakken dat is heiligschennis.

Bus cultuur

Hoe dan ook, er zijn landen waar de MPV of personenautobusjes nog niet uitgestorven zijn. In China bestaat een ware busjescultuur met MPV’s van alle mogelijk merken die met trots groteske chromen grilles laten zien dat ze heel veel luxe bieden.

Ook in Korea maakt met nog fantastische MPV’s realiseerde ik me laatst weer toen ik de futuristisch ogende Hyundai Staria geparkeerd zag staan in Spanje.

Een bus is niet seksloos

Die Staria laat met zijn gladde moderne design zien dat een MPV geen seksloze bus hoeft te zijn. Volkswagen toont dat ook aan met de ID. Buzz natuurlijk. Dat is een held van een busje wat mij betreft, en die ID. Buzz is niet alleen want de Transporter en Multivan bestaan ook nog steeds en zien er ook luxer en begeerlijker uit dan ooit. Ik hoop daarom weer op een revival van de MPV, wacht op de bus en daarmee wat meer diversiteit in het autolandschap.

Kom maar door met een Fiat Multipla, die net zo veel lef toont als die gehate (en mijn favoriete) oude met de dolfijnenneus. Volvo heeft al naar mijn smeekbeden geluisterd, want die komen binnenkort met een bus pardon people carrier EM90. Nu Fiat nog.