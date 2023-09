Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de C-HR het buitenbeetje van Toyota is

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De nieuwe Toyota C-HR ziet er minstens zo futuristisch uit als de vorige generatie. Althans, wat design betreft.

De aandrijflijn van de nieuwe C-HR is niet zo toekomstgericht en bestaat uit een 1,8-liter viercilinder die met hulp van een elektromotor tot 140 pk levert. Kortom, een gewone hybride! Wil je echt elektrische rijden? Dan kan je beter voor de plug-in hybride gaan met 2,0-liter viercilinder.

De nieuwe Toyota C-HR

Met de stekkervariant kan je tot wel 66 kilometer volledig elektrisch rijden. De normale hybride levert 198 pk en 206 Nm aan koppel, de stekker-hybride 223 pk en 208 Nm aan koppel. Dit verschil komt door de elektromotor. De viercilinder in de C-HR is in beide gevallen goed voor ongeveer 150 pk.

De nieuwe generatie is het buitenbeentje van de Toyota-famillie en wordt gepositioneerd tussen de Yaris en Corolla Cross.

Autovisie-redacteur Peter Hilhorst vertelt je deze video alles over de nieuwe Toyota C-HR.