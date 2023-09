Deel dit: Share App Mail Tweet

OM wil drastische boeteverlagingen voor bellen achter het stuur

De prijzen voor iets te hard rijden of bellen achter het stuur moeten omlaag volgens het Openbaar Ministerie (OM). Het OM dringt er bij het kabinet op aan om deze boetes met maar liefst 30 procent te verlagen.

De afgelopen jaren zijn de boetes voor bijvoorbeeld bellen achter het stuur flink gestegen. Zo kostte deze boete in 2022 350 euro en in 2023 380 euro. Wil je weten welke boetes allemaal in prijs stegen? Dat lees je hier.

Boeteverlaging

Volgens het OM brengen lichte verkeersovertredingen momenteel dezelfde financiële last met zich mee als serieuze strafzaken.

Zo krijgt iemand die betrapt wordt op mishandeling vaak een boete van ongeveer 400 euro, terwijl parkeren op een gehandicaptenplaats bestraft wordt met een boete van maar liefst 440 euro. Het OM is bang dat burgers de hoge boetes straks niet meer pikken.

Ook voor bellen achter het stuur

Het OM stelt voor om de boetes met 30 procent te verlagen. En ja, het gaat ook om boetes als voor bellen achter het stuur. Dit terwijl op je telefoon zitten tijdens het rijden een groot probleem is in ons land, en heel veel andere landen.

De bezorgdheid van het OM richt zich voornamelijk op het behouden van het draagvlak voor boetes onder de bevolking. Het OM ziet een trend waarbij burgers, maar ook rechters en politieagenten, steeds minder begrip kunnen opbrengen voor de voortdurende stijging van geldboetes.

Justitie waarschuwt dat dit zou kunnen resulteren in een toenemend aantal waarschuwingen door agenten in plaats van het opleggen van boetes. Daarbij is justitie bang dat burgers vaker in beroep zullen gaan als ze zijn beboet.