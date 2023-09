Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Kia EV9, wat de Koreaanse mastodont kost

Eerder dit jaar trok Kia het doek van de EV9, het nieuwe elektrische vlaggenschip van het merk. Nu is de Kia EV9 te bestellen en wij maken kennis met een duik in de prijslijst.

De Kia EV9 vormt het nieuwe elektrische topmodel van het merk, in ieder geval als we op het formaat afgaan. De EV9 vult vooral een rol als grote gezinsauto, maar anno 2023 hebben we het dan wel over een grote SUV in plaats van een MPV. Overigens speelt bij die keuze ook mee dat de EV9 voor een groot deel voor de Noord-Amerikaanse markt is bedoeld. Over de auto zelf hebben we verder al genoeg geschreven. We maken nu kennis met een duik in de prijslijst, want de auto is inmiddels te bestellen.

Kia EV9 Launch Edition

Kleine kanttekening: de Kia EV9 is alleen nog te bestellen als Launch Edition. Zoals de naam al aangeeft, is dat een speciale introductie-uitvoering. De uiteindelijke prijslijst laat nog even op zich wachten. Enkele highlights uit de standaarduitrusting van de Launch Edition zijn 19-inch lichtmetalen velgen, vegan kunstlederen bekleding, een digitale binnenspiegel, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie en massagefunctie voor de bestuurder en een dashboard dat bestaat uit maar liefst 29 inch aan beeldschermen. Een Meridian Premium Sound System zorgt voor een goed geluid.

De Kia EV9 Launch Edition is er ook als GT-Line. Naast sportievere aankleding krijg je dan ook 21-inch lichtmetalen velgen, een glazen schuif-/kanteldak en een krachtiger aandrijflijn. Meer daarover onder het volgende kopje.

Aandrijflijn Kia EV9

Bij introductie is de Kia EV9 leverbaar met twee aandrijflijnen. Het ‘standaardmodel’ beschikt over een vermogen van 150 kW (204 pk) en een koppel van 350 Nm op de achterwielen. De GT-Line krijgt er een extra elektromotor bij, wat zorgt voor vierwielaandrijving en een systeemvermogen van meteen 283 kW (384 pk) en maar liefst 700 Nm aan koppel. Beide versies hebben een 99,8 kWh batterijpakket. De standaardversie komt daarme 541 km ver (WLTP). De GT-Line heeft niet alleen meer vermogen, maar ook een hoger verbruik en komt daardoor 450 km ver (WLTP).

Prijzen Kia EV9

De Kia EV9 heeft een vanafprijs van 71.495 euro. De GT-Line kost minimaal 78.895 euro. Let wel: dit zijn de vanafprijzen van de goed aangeklede introductiemodellen. We gaan ervan uit dat de reguliere modellen straks een lagere vanafprijs zullen krijgen. Standaard is de EV9 een zevenpersoons auto. Wil je liever de luxere stoelopstelling met zes zitplaatsen (waarvan de middelste zitrij 180 graden draaibaar is), dan wordt de vanafprijs 79.995 euro.

Exterieuraankleding

Als het introductiemodel dan toch al zo prijzig is, gaan wij ook meteen voor het topmodel. De Kia EV9 Launch Edition GT-Line met zes zitplaatsen dus. Voor de GT-Line wordt standaard de felblauwe carrosseriekleur geselecteerd, maar die kan je zonder meerprijs verruilen voor een van de andere kleuren. Ook bij de reguliere Launch Edition hebben andere carrosseriekleuren geen meerprijs. Overigens is het felle Ocean Blue exclusief voor de GT-Line. Andersom is de tint Ivory Silver juist niet leverbaar voor de GT-Line. Voor de rest komt het kleurenaanbod voor beide modellen overeen, zie het overzicht hieronder. De enige kleur met meerprijs is een matte versie van het felblauw. Dan ben je gelijk 2.995 euro verder. Onze keuze? Flare Red, dat mooi contrasteert met de zwarte exterieurdelen.

Losse opties

Eh, tja, met de keuze van de carrosseriekleur zijn we er eigenlijk al, want de Launch Edition biedt nog geen alternatieve wielkeuzes of interieuropties. Sterker nog, er is überhaupt nog geen optielijst. De beschreven keuzes voor carrosseriekleur en de eventuele configuratie met zes zitplaatsen zijn voor nu de enige opties.

Nou ja, er is wel nog een lijstje met accessoires. Zo kan je kiezen voor dakdragers (460 of 540 euro, afhankelijk van variant), een trekhaak (1.500 of 2.900 euro, afhankelijk van variant) of een auto-alarm (1.200 of 1.400 euro, afhankelijk van variant). Verder vermeldt het lijstje toch nog een paar andere velgkeuzes, voor 19- tot 21-inch (1.500 tot 4.600 euro), maar die worden nog nergens afgebeeld.

De Kia EV9 zelf samenstellen

Zo blijft onze configuratie op de ‘standaard’ 79.995 euro voor de GT-Line met zes zitplaatsen. Zie hieronder voor nog wat extra beeld van de Kia EV9 Launch Edition. De auto zelf samenstellen? Dat gaat heel eenvoudig met de mooie configurator op www.kia.com/nl. Ook als straks de reguliere uitvoeringen er zijn.