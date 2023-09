Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo maak je je camper klaar voor de winterstalling!

De herfst is aangebroken en dus worden veel campers weer teruggebracht naar de stalling. Maar dat kun je niet zomaar doen. Dit zijn zes tips om je camper goed voor te bereiden op de winter.

Een belangrijke tip als je je camper niét in de stalling zet: zorg ervoor dat de accu’s in een goede staat verkeren. Je wilt niet dat je camper geen kant op kan tijdens of ná de winter. Vervang ook de reguliere ruitenvloeistof met antivries. En zorg ervoor dat je mobiele huis op winterbanden staat. Dat is in sommige landen zelfs verplicht gedurende de winter.

1. Stalling

Je kunt je camper niet zomaar op de stoep zetten, want er gelden verschillende regels voor het gebruik van openbare campeerplaatsen. Een veiligere optie is om je camper in een overdekte stalling te zetten. Daar is minder kans op schade, diefstal of inbraak. Ook kun je op zulke plekken je camper veilig aansluiten op het lichtnet. Stal je je camper buiten, denk dan aan een hoes die het voertuig tegen het weer beschermt.

Kijk ook altijd goed naar de manier waarop de eigenaar van de stalling is verzekerd. Vaak is de eigenaar van de stalling alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid. Haal je camper dus ook niet zomaar uit de verzekering. Mocht er dan onverhoopt iets gebeuren, ben je in ieder geval verzekerd.

Stal je je camper in het buitenland, bespreek dat dan goed met je verzekeraar. Die vergoeden schade in het buitenland niet altijd. Vergeet ook niet dat je camper gekeurd moet worden voor de APK, ook als-ie in het buitenland staat. Ook in Spanje en België kun je je camper voor de APK-keuren om te voldoen aan Nederlandse regelgeving.

2. Haal alles uit je camper

Het komt vaak voor dat mensen hun camper niet helemaal leeghalen. Denk daarbij ook aan het legen van het watersysteem. Maak ook alles goed schoon, zet het weg zonder dop en tap de boiler, geiser en leidingen allemaal af.

Zet de koelkast ook op een kier om schimmel en muffe geurtjes te voorkomen. Denk eraan om alle elektronische apparaten uit te schakelen of te verwijderen. Dat geldt ook voor je accu: soms is het beter om ze aan de druppellader te hangen zodat ze na lange stilstand nog goed opladen.

Check of de gasleiding dicht staat en ontkoppel de gasfles. Vaak mag de gasfles niet in de stalling blijven staan. Zet ‘m niet in de kelder, gas is zwaar en kan op niet goed geventileerde plekken blijven hangen en voor gevaar zorgen. Sommige stallingen hebben een aparte gasflesopslag, mocht dit niet het geval zijn dan kun je de gasfles ook thuis in een geventileerde ruimte stallen.

3. Vocht

Heel belangrijk: zorg dat er geen vocht in je camper zit. Dat kan schimmel creëren, of erger nog, rot in de opbouw en het interieur. Ventilatie is ook erg belangrijk om dat tegen te gaan. Zet daarom alle ramen, banken en kasten op een kier. Plaats geen vochtvreter in je camper want dat kan er juist voor zorgen dat er meer vocht de camper intrekt.

4. Batterijen

Denk niet alleen aan je accu, ook aan de batterijen van spullen in de camper. Batterijen kunnen namelijk gaan lekken als ze lang in een apparaat zitten. Dat geldt ook voor oplaadbare batterijen. Die hebben minder kans op lekkage, maar kunnen wel volledig ontladen. Gebeurt dat, dan kunnen ze niet of nauwelijks meer opgeladen worden.

5. Banden

Wie in de winter op pad gaat, moet dat dus doen met winterbanden. Maar je moet ook aandacht besteden aan je camper als je ‘m de hele winter laat staan. Op camperbanden staat namelijk de maximale spanning vermeld die de band mag dragen. Dat lees je in de PSI-waarde. Zet je je camper weg, pomp je banden dan tot die waarde op. Zo voorkom je dat je banden (te) zacht zijn als je je camper weer gaat ophalen. Ga je rijden, controleer dan áltijd de bandenspanning als je camper lang stil heeft gestaan.

6. Schoonmaken

Poetsen, poetsen, poetsen. Het is heel belangrijk om je camper goed schoon te maken, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Vuil als vogelpoep kan intrekken in de lak, stof en afwerking. Hierdoor kunnen er vlekken en schimmels ontstaan die niet meer makkelijk te verwijderen zijn.

Vergeet natuurlijk ook de binnenkant niet. Je wilt niet dat muizen of ander ongedierte kruimels in je camper kunnen opeten. Dan vinden ze je camper namelijk vast een heerlijke plek, en besluiten ze er de winter te overnachten. Met alle gevolgen van dien. Een andere plek om in de gaten te houden, zijn de wielkasten. Zijn die niet goed schoon en zit er veel zand in, dan verhoogt dat de kans op roest. Heb je je camper schoongemaakt, spray dan de raamrubbers in met siliconenspray. Zo voorkom je uitdroging.

Heb je al deze tips meegenomen, dan is de kans groot dat jouw pareltje hetzelfde uit de stalling komt als dat-ie erin is gegaan.