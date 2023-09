Deel dit: Share App Mail Tweet

Britse Hawkins eerste vrouw in 5 jaar die Formule 1-auto test

De Britse Jessica Hawkins mag zich de eerste vrouw in vijf jaar noemen die heeft getest in een Formule 1-auto. De 28-jarige Hawkins reed 26 ronden in de Aston Martin van 2021 op de Hungaroring van Boedapest, meldde de Britse renstal.

“We waren onder de indruk van haar”, zei teambaas Mike Krack. “Ze heeft deze kans op een zeer volwassen manier voorbereid; ze was goed op snelheid en vond ritme. Het is een belangrijk moment voor haar geweest.”

Hawkins was eerder coureur in de W Series. Ze zal volgend jaar namens Aston Martin racen in de F1 Academy, de raceklasse voor vrouwen. “Het heeft me veel bloed, zweet en tranen gekost om hier te komen. Het is het absoluut waard geweest en het heeft me echt waardevolle inzichten gegeven. Niets is te vergelijken met de acceleratie en het remmen van een Formule 1-wagen”, vertelde Hawkins, die ook heeft gewerkt als stuntrijder in een James Bond-film.

De vorige vrouw die een Formule 1-auto bestuurde was vijf jaar geleden (oktober 2018) de Colombiaanse Tatiana Calderon. Zij testte een auto van Sauber (nu Alfa Romeo) in Mexico-Stad.