Mercedes-AMG verliest langzaam zijn cilinders: de nieuwe GLC Coupé 43 en 63

Mercedes-AMG betekent voor liefhebbers dikke ronkende achtcilinders met veel vermogen in luxe auto’s. In de nieuwe GLC Coupé hoef je dit in ieder geval niet te verwachten. De 43 en 63 krijgen beide vier cilinders.

De Mercedes-AMG A-klasse had natuurlijk al langer een vierpitter en ook de C63 is al vier cilinders kwijt. Een GLC zonder acht- of zescilinder is dus niet echt een verrassing. Voor liefhebbers is het waarschijnlijk schokkender dat de nieuwe E63 naar verluidt niet met een V8 komt.

Minder cilinders

Terug naar de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé 43 en 63. De nieuwe modellen krijgen dus een 2,0-liter viercilinder. In de GLC 43 gaat het om een mild-hybride aandrijflijn. De benzinemotor levert 407 pk en de starter-generator 14 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de AMG GLC 43 in 4,8 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

De Mercedes-AMG GLC 63S E Performance Coupé

Het topmodel heet officieel de Mercedes-AMG GLC 63S E Performance Coupé en heeft een vierpitter die 476 pk levert en een 204 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 680 pk en het maximaal koppel ligt op 1020 Nm.

Vanuit stilstand sprint de AMG in 3,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het versnellen stopt pas als de begrenzer ingrijpt bij 275 kilometer per uur. Volledig elektrisch rijden, kan slechts 12 kilometer.

Wat de nieuwe Mercedes-AMG GLC’s voor een prijskaartje hebben, is nog niet bekend.

💵 Wat kosten de modellen nu? De huidige 43 heeft een prijskaartje van 134 mille en de 63 kost iets meer dan 159 mille.

