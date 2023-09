Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze goedkope elektrische sportwagen koop je voor het geld van een Golf

Elektrische auto’s zijn over het algemeen duur en al helemaal als je iets sportiefs wil, toch? Niet als het aan de Chinese start-up SSC ligt. Zij willen namelijk een elektrische sportwagen produceren voor het geld van een Volkswagen Golf.

Als je op zoek bent naar een betaalbare sportieve elektrische auto, dan is er nog weinig aanbod. Je kan aankloppen bij MG voor de 4 (of 4 Xpower) of bij Cupra voor de Born, maar echt (betaalbare) sportwagens zijn het niet. MG introduceerde al wel de Cyberster, maar die auto is geen lichtgewicht sportwagen.

Een betaalbare elektrische sportwagen

De Chinese start-up heet SSC, niet te verwarren met SSC Tuatara. De naam staat voor Small Sports Car. Het merk laat nu foto’s zien van de productieklare SC-01.

Volgens een Chinees patentbureau heeft de goedkope elektrische sportwagen twee elektromotoren die tezamen 435 pk leveren. De aandrijflijn zorgt voor een nul-naar-honderd-tijd van 3,9 seconden.

Hoe groot het accupakket is communiceert het bedrijf nog niet. Wel geeft het aan dat je volgens de NEDC-meetmethode zo’n 500 kilometer ver kan komen op een acculading. Vergelijken we dat met WLTP, dan kan je al snel rekenen op 100 kilometer minder.

Geen slechte actieradius, helemaal niet als je het gewicht van deze auto weet. De auto heeft een lediggewicht van 1300 kilogram! Wordt dit dan de eerste betaalbare lichte(re) elektrische sportwagen?

Kopen, voor het geld van een Golf, zit er nog niet in

De plannen zijn veelbelovend voor de auto autoliefhebber, maar we verwachten nog lang niet met de auto te rijden. Het merk heeft nog niet eens gecommuniceerd wanneer ze de goedkope elektrische sportwagen in China willen introduceren, laat staan in Europa.

Toch is het een interessant model. Helemaal omdat hij net zoveel kost als een Volkswagen Golf met R-line pakket. Het model moet in China 300.000 Chinese Renminbi gaan kosten, omgerekend is dit bijna 39.000 euro. Hier kan je door de Nederlandse btw natuurlijk nog wat bij optellen, als de EV naar Nederland komt.