Meer dan 50% van de Nederlanders overweegt geen Chinese elektrische auto

In 2022 en 2023 kwamen er veel Chinese elektrische auto’s naar ons land. Niet allemaal kunnen ze concurreren met Europese EV’s, maar sommigen zijn minstens zo goed als de concurrentie. Toch wil meer dan 50 procent van de Nederlandsrs geen EV uit het land leasen of kopen in de komende vijf jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van ElektrischeAutolease.nl onder 1000 Nederlanders. Wat natuurlijk niet meehelpt aan het imago van de Chinese auto is het lopende onderzoek van de Europese Commissie naar illegale staatssteun, al loopt niet iedereen met een boog om Chinese EV’s heen.

Groot deel Nederlands wil geen Chinese elektrische auto

23,9 procent van de ondervraagden juicht de komst van Chinese elektrische auto’s toe. Een groter deel, 32,9 procent, ziet de auto’s uit het Aziatische land liever niet in Nederland.

27,2 procent van de respondenten geeft aan morele bezwaren tegen de aanschaf van een (elektrische) auto uit China te hebben.

In de komende vijf jaar een Chinese elektrische auto kopen

Opvallend is dat slechts 15,1 procent het eens is met de stelling: “Ik zou overwegen een Chinese elektrische auto te kopen of leasen in de komende vijf jaar.”

33,8 procent geeft een neutraal antwoord op die stelling. Het overgrote deel, 50,7 procent, is het niet eens met die stelling. We kunnen dus wel stellen dat het imago van elektrische auto’s uit het Aziatische land in Nederland (nog) niet zo goed is.

Het draait niet allemaal om kwaliteit

Dat het niet zozeer aan de kwaliteit van de auto’s zelf ligt, zien we in de cijfers terug. Zo denkt een groot deel dat de Chinese merken wat kwaliteit betreft niet onder doen, of geven ze een neutraal antwoord.

Exact een kwart van de mensen zou zelfs als en Chinees merk dezelfde kwaliteit levert voor een aanzienlijk lagere prijs, geen elektrische auto uit het land kopen. Al zou 41,5 procent dit wel doen.