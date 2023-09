Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse

De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is nu te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we kennis met de nieuwe zakensedan.

De Mercedes-Benz E-klasse is inmiddels al decennialang niet meer uit het modelaanbod van het merk weg te denken. Een nieuwe modelgeneratie is dan ook groot nieuws. Het nieuwe model is nog meer een soort kleinere S-klasse geworden en heeft alles in zich om opnieuw een succes te worden. Nu is de nieuwe modelgeneratie te bestellen en daarom vinden we het tijd voor een duik in de prijslijst.

Carrosserievormen Mercedes-Benz E-klasse

De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is er alleen als sedan en stationwagen. De coupé- en cabrioversie van het uitgaande model blijven nog heel even leverbaar en worden dan vervangen door de nieuwe CLE-klasse.

Motoren Mercedes-Benz E-klasse

Een volledig elektrische E-klasse komt er niet – daarvoor is er namelijk de Mercedes-Benz EQE – maar er is wel elektrificatie. De nieuwe E-klasse is er nu alleen nog als plug-in hybride. Uiteindelijk zal het model ongetwijfeld een compleet motorenaanbod krijgen. Er zijn twee plug-in hybridevarianten: de 300e en 400e. De 300e heeft optioneel 4Matic vierwielaandrijving, bij de 400e is dat standaard. In die manier bekeken zijn er dus eigenlijk drie varianten.

In alle gevallen zorgt een 2,0-liter viercilinder benzinemotor voor de basisaandrijving, in combinatie met een 95 kW (129 pk) elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 230 kW (313 pk) voor de 300e en 280 kW (381 pk) voor de 400e, met respectievelijk 550 en 650 Nm koppel. De 300e sprint in 6,4 seconden naar de 100 km/u en gaat door tot 236 km/u, de 400e doet dat in 5,3 seconden en gaat door tot de ‘standaard’ 250 km/u. Het WLTP-verbruik is voor beide varianten gelijk: 0,6 l/100 km.

Prijzen Mercedes-Benz E-klasse

De vanafprijzen van beide Mercedes-Benz E-klasse modellen verschilt natuurlijk wel. De 300e is leverbaar vanaf 71.676 euro en de 400e kost gelijk minimaal 91.330 euro. Dan krijg je wel gelijk de AMG Line, maar ook ten opzichte van de 300e AMG Line blijft het prijsverschil fors. Die kost namelijk 76.490 euro, of 79.325 euro met 4Matic vierwielaandrijving.

Uitrustingen Mercedes-Benz E-klasse

Dik aangeklede Mercedes-Benz E-klasse modellen zijn er genoeg, wij gaan voor een 300e in standaard Luxury Line en kijken wat die te bieden heeft. Ook al meer dan genoeg natuurlijk, want een kale E-klasse bestaat niet. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen velgen, zwarte kunstlederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, stuurkolom en spiegels met geheugenfunctie, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 14,4-inch centraal display, het bekende MBUX-infotainment met 5G-ontvangst en de eerste drie jaar gratis diensten en tot slot is ook bijna de hele batterij aan Mercedes-Benz’ veiligheids- en assistentiesystemen standaard aanwezig.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Mercedes-Benz E-klasse geleverd in sinister zwart. Zonder meerprijs kan je ook kiezen voor een aantal grijstinten, bruin, heel donkerblauw en een soort grijzig groen. Wit en rood zijn zogenaamde Manufaktur-kleuren en hebben een meerprijs van 1.198 euro. Veruit de duurste kleur is Manufaktur niet-metallic grijs, voor 3.751 euro meerprijs. In het donkerblauw vallen de lijnen van het ontwerp een beetje weg, dus kiezen we nu eens voor wat Mercedes-Benz ‘bruin’ noemt.

Zonder meerprijs kunnen we de standaard 19-inch velgen (links) nog vervangen door een ander ontwerp in hetzelfde formaat (rechts). Doen we niet. Een laatste exterieuroptie is een verlichte grille voor 484 euro, maar die laten we ook aan ons voorbij gaan.

Interieuraankleding Mercedes-Benz E-Klasse

De standaard kunstlederen bekleding is zonder meerprijs om te ruilen voor echt leer. Klein addertje onder het gras: er hoort wel een interieurleerpakket à 2.783 euro bij. Heb je liever een ander kleurtje (heel licht beige of lichtbruin), dan kost dat voor beide bekledingssoorten 242 euro extra. Een derde mogelijkheid is nappaleder, leverbaar in dezelfde drie tinten. Afhankelijk van de kleur kost dat 1.210 of 1.452 euro extra, plus ook weer het lederpakket. Wij houden het bij de standaard bekleding, maar kiezen wel voor lichtbruin.

Standaard is het interieur (met name het dashboard) eaangekleed met essenhout. Voor 182 euro staan er Mercedes-sterretjes op het hout. Voor 786 verruil je het voor esdoornhout “in de stijl van een scheepsdek” of voor pianolak met sierbiezen. Daar komt wel nog respectievelijk 242 of 182 euro voor een bijpassende middenconsole bij. De andere middenconsoles zijn ook wel afzonderlijk te selecteren, maar dan moet je ook het dure Superscreen-dashboard bestellen.

Wij blijven bij het standaard essenhouten dashboard, maar vinken voor 726 euro wel de kunstlederen dashboardbekleding aan. Tot slot kan de standaard zwarte hemelbekleding nog worden vervangen door het optionele lichte beige van de stoelen, maar dat slaan we ook over.

Pakketten en opties

Dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei optiepakketten en losse opties voor de Mercedes-Benz E-klasse. Wat we voor ons exemplaar hebben geselecteerd: extra getinte en warmtewerende ramen (472 euro), stoelverwarming en -ventilatie voorin (895 euro), stoelverwarming achterin (436 euro), het Winterpakket (o.a. stuurverwarming, 436 euro), een head-up display (ondanks een stevige 1.210 euro), het Burmester 4D Surround Sound audiosysteem (1.392 euro), een ingebouwde dashcam (242 euro), extra zijairbags achterin (436 euro) en een interieurluchtfilter (242 euro).

Dan zijn er nog genoeg opties die we links hebben laten liggen. Een greep uit de mogelijkheden: een panoramadak (2.142 euro), een af fabriek trekhaak (1.180 euro) met bijbehorend aanvullend assistentiesysteem (424 euro), Energizing-pakket (combinatie van losse comfortopties, 3.993 euro), het MBUX Superscreen (1.815 euro), Keyless Go (1.537 euro), Techniekpakket met luchtvering en vierwielsturing (3.388 euro) en zo zijn er nog een aantal zaken waarmee je je op de optielijst kunt uitleven. Je kunt de plug-in hybride zelfs voor 605 euro voorzien van een snellaadsysteem, ook al voegt dat voor een plug-in hybride niet veel toe.

De Mercedes-Benz E-klasse zelf samenstellen

Uiteindelijk hebben we met ‘slechts’ 6.728 euro aan opties een stijlvolle Mercedes-Benz E-klasse neergezet waarin het je al aan bijna niets ontbreekt. De totaalprijs komt met onze configuratie op 78.404 euro. Hoe zou jij de nieuwe E-klasse samenstellen? Leef je uit in de uitgebreide configurator op www.mercedes-benz.nl.

