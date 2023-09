Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe iPhone handig is voor Tesla-eigenaren

Apple presenteerde kortgeleden de nieuwe iPhone 15. Hoewel die – met name voor niet kenners – veel op zijn voorganger lijkt, is voor eigenaren van een auto van Tesla het nieuwe toestel superhandig.

Wil je alles weten van die nieuwe iPhone? Kijk dan de eerste review van onze collega’s van Want.

De iPhone 15

Maar waarom wil je als Tesla-eigenaar de nieuwe iPhone 15? Het gaat allemaal om de nieuwe Actieknop. Deze knop kan je zelf instellen. Dit betekent dat je de knop verschillende functies kan toewijzen. Zo ook het openen van je auto.

Als je Tesla rijdt, gebruik je je telefoon waarschijnlijk al om je auto open te maken. Want iedere keer met je pasje langs de B-stijl strijken is niet echt handig. Hoe fijn is het dan dat je met een druk op de knop je Tesla open kan maken.

Niet alleen voor Tesla-eigenaren

Dit geldt overigens niet alleen voor Tesla, ook andere automerken hebben apps waardoor je telefoon kan fungeren als sleutel. De iPhone is ook niet uniek met deze feature. Er zijn verschillende Android-toestellen die al een soortgelijke instelbare knop hebben. Toch laat het filmpje mooi zien hoe goed de integratie van de Tesla-app op de nieuwe iPhone is.

📱 Geen Apple CarPlay In tegenstelling tot veel andere merken, werkt Tesla nog niet samen met je iPhone in de auto. Apple CarPlay en Android Auto werken niet in Tesla’s.

Opvallend is dat de Apple dus al prima een auto-app kan draaien, als die van Tesla, maar nog niet in staat is zelf een elektrische auto op de markt te brengen.

Er wordt al jaren gespeculeerd over een Apple Car en er zijn ook concrete aanwijzingen dat het tech-merk met een EV bezig is. De auto zou volgens bronnen 2026 op de markt komen. Al zal dit maar zo veel langer kunnen duren. Het is wachten tot CEO Tim Cook zegt: ‘One More Thing’.